Кабмин назначил двух замминистра финансов - Верланова и Джигиря

Команда бывшего министра Александра Данилюка ушла из министерства вместе с ним.

Кабмин назначил двух замминистра финансов - Верланова и Джигиря
Сергей Верланов
Фото: Legal High School

Кабинет Министров назначил заместителями министра финансов Сергея Верланова и Юрия Джигиря. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правления в четверг.

Верланов будет заниматься налоговой и таможенной политикой, реформой Государственной фискальной службы и таможенной службы, финансовыми расследованиями.

16 июля Юрий Джигирь и Сергей Верланов подали декларации как кандидаты на должности заместителя министра финансов.

Согласно декларации Джигиря, он является конечным бенефициаром общества с ограниченной ответственностью "Фиско Информ" и в прошлом году задекларировал 2 млн гривен дохода от занятия предпринимательской деятельностью.

Согласно декларации Верланова за 2017 год, он работает по совместительству главным юристом в юридической фирме "Саенко Харенко".Заработная плата Верланова, полученная по совместительству, в 2017 году составила 2 млн гривен.

Напомним, 7 июня Кабмин назначил и. о. министра финансов Оксану Маркарову. 11 июня бывший министр финансов Александр Данилюк сообщил, что заместители министра Сергей Марченко и Юрий Буца подали в отставку.


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