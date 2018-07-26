В Украине меняют правила регистрации новорожденных в Украине

Теперь в Украине можно регистрировать новорожденных малышей с помощью онлайн-процедуры, не выходя из дома или больницы и не просиживая в очередях.

Соответствующий проект ведомственного приказа уже готов и в ближайшее время его обещают подписать в Министерстве юстиции.

Министр юстиции Павел Петренко анонсировал новый проект – онлайн-регистрацию ребенка сразу после рождения. Теперь родителям не нужно просиживать очереди, чтобы зарегистрировать новорожденного.

Регистрацию места проживания, регистрацию помощи при рождении ребенка, а также получение свидетельства о рождении теперь можно получить и онлайн. Такую функцию в Минюсте ввели после того, как пилотный проект онлайн-регистрации новорожденных с успехом прошел в киевском роддоме №5.

Теперь в роддомах сотрудники Минюста с помощью планшета проводят онлайн-регистрацию факта рождения ребенка непосредственно в роддоме, для этого матери или отцу ребенка необходимо заполнить электронную анкету подтверждают выбор имени, места жительства ребенка и проверяют все данные. Регистрация занимает всего пять минут в режиме онлайн.

Реализован этот проект в Министерстве юстиции будет в течение последующих 8-12 месяцев, вплоть до следующей весны и к этому присоединят все областные центры. В течение 2019-2020 года 472 родильных дома, с которыми у Минюста есть партнерская программа, также получат такую возможность.

Источник: АиФ


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