Украина успешно испытала новые снаряды 152 мм и мины 60 мм

В ближайшее время их будут принимать на вооружение ВСУ.

Фото: СНБО
Фото: СНБО
Фото: СНБО
Фото: СНБО
Фото: СНБО
Фото: СНБО
Фото: СНБО
Фото: СНБО
Фото: СНБО
Фото: СНБО
Фото: СНБО
Фото: СНБО
Фото: СНБО

На Гончаровском полигоне Вооруженных Сил Украины в Черниговской области состоялись комплексные испытания боеприпасов и нового оружия отечественного производства.

Пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны сообщила, что испытывались самые дефицитные 152 мм снаряды и мины 60 мм, две модификации минометов 60 мм, две модификации 82 мм минометов. Также проверялась безопасность ведения огня из 120 мм минометов.

"Хочу подчеркнуть, что все испытания прошли успешно. Украинское оружие и боеприпасы показали соответствие заданным характеристикам и в ближайшее время будут приняты на вооружение ВСУ, что значительно усилит огневую способность нашей армии", - заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Напомним, в июле 2017 года на СНБО было принято решение построить в Украине завод по производству боеприпасов. На реализацию этой задачи запланировано выделить 1 млрд 400 млн гривен.

В ноябре 2017 года секретарь СНБО Александр Турчинов Украина планирует организовать серийное производство артиллерийских снарядов калибра 152 мм, мин для новых минометов калибра 60 мм и гранат для автоматических станковых гранатометов.

В марте 2018 года "Укроборонпром" сообщил об освоении производства артиллерийских снарядов калибра 152 мм, а в июле - "натовских" боеприпасов для автоматического гранатомета.


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