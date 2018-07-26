Кабмин выплатит семьям политзаключенных по 100 тыс. гривен

Правительство выполняет указ президента об учреждении новой премии.

Кабмин выплатит семьям политзаключенных по 100 тыс. гривен
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины в рамках политики поддержки украинского на оккупированных территориях принимает решение о выделении по 100 тыс. грн семьям политических заключенных, находящихся в тюрьмах в РоSSии и на оккупированных территориях. Такое решение озвучил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на сегодняшнем заседании правительства.

"РоSSийская агрессия продолжается. Украинская земля сегодня порабощена. Люди в оккупации. Надо помнить о каждом, кто страдает от ограничения прав, - сказал Владимир Гройсман. - Мы принимаем решение о поддержке семей политических заключенных и выделяем по 100 тыс. грн".

О каком количестве семей идет речь, премьер не уточнил.

Напомним, накануне Президент Украины Петр Порошенко учредил премию имени Левка Лукьяненко для помощи политзаключенным и пострадавшим от роSSийской агрессии.


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