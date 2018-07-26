У дочери Гройсмана нашли фирму в Лондоне

Она работает юристом в букмекерской конторе.

?У дочери Гройсмана нашли фирму в Лондоне
Фото: Влад Мусиенко

Дочь украинского премьер-министра Юлия Гройсман в мае 2017 зарегистрировала в Лондоне собственную фирму 2100 consultancy ltd.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на данные в британском реестре "Companies House".

Юлия Гройсман является директором и единственным владельцем фирмы с уставным капиталом в размере 1 фунт стерлингов. Фирма прописана на Stamford Square, 2, SW15 2BF.

Видом деятельности фирмы указано "Solicitors". Солиситер - это категория адвокатов в Англии, которые готовят судебные материалы для барристеров - адвокатов высшего ранга.

Юлия Гройсман работает солиситором в компании "Gvc Marketing (UK) Limited", которая занимается букмекерским и игровым бизнесом.

Юлия Гройсман 1991 года рождения является дочерью жены Гройсмана, она училась в Лондонском университете на юридическом факультете.


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