В мяче, который фюрер РФ подарил Трампу, обнаружили передатчик

Микросхема является рекламируемой особенностью мяча Adidas AG.

Официальный мяч ЧМ-2018, который президент РФ Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу на встрече в Хельсинки, оснащен чипом компании Adidas.

Как пишет Bloomberg, на то, что он содержал микросхему с крошечной антенной, которая передает сигнал на соседние телефоны, указывает маркировка на мяче.

Но это не шпионское устройство, отмечает издание: микросхема является рекламируемой особенностью мяча Adidas AG.

Фотографии с пресс-конференции в Хельсинки, где Путин вручил мяч Трампу, показывают, что он имел логотип для коммуникации у поля. При производстве микросхема NFC размещается внутри мяча под этим логотипом, который напоминает значок сигнала WiFi, сообщает сайт Adidas.

Эта функция есть в мяче матча кубка Чемпионата мира по футболу 2018 года. На сайте Adidas он продается за 165 долларов. Adidas отказался комментировать, может ли РоSSия использовать этот чип для взлома. В описании продукта на веб-сайте компании указано, что чип не может быть изменен или заменен на другой.

Чип - это та же технология, что и в некоторых бесконтактных платежах, в том числе с Apple Pay и Google Pay.

"Процесс проверки безопасности, который проводится для всех подарков, был проведен для футбольного мяча, - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. - Мы не собираемся дополнительно комментировать процедуры безопасности".

Белый дом отказался сказать, были ли замечены какие-либо изменения в мяче.