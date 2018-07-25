САП закрыла дело против нардепа Дзензерского, который не внес в декларацию 4 млрд гривен

НАБУ планирует обжаловать решение прокурора.

САП закрыла дело против нардепа Дзензерского, который не внес в декларацию 4 млрд гривен
Денис Дзензерский
Фото: politrada.com

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело по факту невнесения депутатом Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Денисом Дзензерским в декларацию информации о финансовых обязательствах на 4 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро. "24 июля 2018 прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры закрыл уголовное производство по факту невнесения народным депутатом Украины в ежегодные декларации сведений о финансовых обязательствах на общую сумму более 4 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Источник в НАБУ сообщил Українським Новинам, что речь идет о депутате Дзензерском.

Отмечается, что решение принято якобы на основании "научных разъяснений" относительно толкования понятия "финансовые обязательства".

В НАБУ уверены, что толковать законодательство имеет право только Конституционный Суд, а не отдельные ученые или институты. Следовательно решение прокурора бюро планирует обжаловать.

Согласно сообщению, 5 января 2017 года детективы НАБУ начали расследовать производства по признакам уголовного преступления по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

По данным следствия и согласно решению Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, принятого по результатам проведения полных проверок деклараций депутата за 2015 и 2016 годы, он не отразил сведения о наличии финансовых обязательств в общей сумме более 4 млрд гривен.

Это средства, взимаемые с него на основании судебных решений, вступивших в законную силу.

В июле 2017 года детективы вместе с прокурорами САП обратились к генеральному прокурору с проектом представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата по вышеуказанным фактам. Однако представление было возвращено на доработку. Детективы НАБУ устранили недостатки.

"Однако прокуроры антикоррупционной прокуратуры решили закрыть дело, обосновывая решение противоречивыми разъяснениями некоторых ученых, согласно которым финансовые обязательства якобы не могут возникать на основании судебных решений", - говорится в сообщении.

В НАБУ подчеркнули, что разъяснения ученых или научных учреждений, противоречащие выводам НАПК и положениям действующего законодательства, не могут браться за основу при принятии процессуальных решений в уголовном производстве.

Также НАБУ обеспокоенно такими действия со стороны САП и считает, что они подрывают доверие общества к антикоррупционным органам.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Черногория ответила Трампу на заявления о Третьей мировойЧерногория ответила Трампу на заявления о Третьей мировой
Сотрудница Одесской музыкальной академии задержана при получении $5 тыс. взяткиСотрудница Одесской музыкальной академии задержана при получении $5 тыс. взятки
Члена "казачества "ДНР" задержали на КПВВ "Марьинка" при попытке подкупа пограничниковЧлена "казачества "ДНР" задержали на КПВВ "Марьинка" при попытке подкупа пограничников
Вице-мэр Каменки-Днепровской попался на взяткеВице-мэр Каменки-Днепровской попался на взятке
Одна из основательниц движения Femen покончила с собой в ПарижеОдна из основательниц движения Femen покончила с собой в Париже
Блок рекламы


Похожие новости
В мяче, который фюрер РФ подарил Трампу, обнаружили передатчикВ мяче, который фюрер РФ подарил Трампу, обнаружили передатчик
РоSSийский суд вернул дело Павла Гриба прокурорам и продлил ему срок арестаРоSSийский суд вернул дело Павла Гриба прокурорам и продлил ему срок ареста
НАБУ вызвало на допрос по "газовому делу" беглого нардепа ОнищенкоНАБУ вызвало на допрос по "газовому делу" беглого нардепа Онищенко
Контрабанда леса достигла объемов 6-8 млрд грн в год, - ГройсманКонтрабанда леса достигла объемов 6-8 млрд грн в год, - Гройсман
В Британии готов национальный режим санкций против РоSSии после BrexitВ Британии готов национальный режим санкций против РоSSии после Brexit
Под Водяным саперы сняли 25 роSSийских противопехотных минПод Водяным саперы сняли 25 роSSийских противопехотных мин
Подозреваемый во взяточничестве мэр Сколе арестован с залогом почти в 141 тысяч гривенПодозреваемый во взяточничестве мэр Сколе арестован с залогом почти в 141 тысяч гривен
Бывшего нардепа Габера забросали яйцами в Киеве за "связи с Медведчуком"Бывшего нардепа Габера забросали яйцами в Киеве за "связи с Медведчуком"
Четыре страны присоединились к санкциям ЕС против РФЧетыре страны присоединились к санкциям ЕС против РФ
В Сенат США внесен законопроект о санкциях против "Северного потока – 2"В Сенат США внесен законопроект о санкциях против "Северного потока – 2"
Последние новости
Подгружаем последние новости