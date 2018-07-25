САП закрыла дело против нардепа Дзензерского, который не внес в декларацию 4 млрд гривен

НАБУ планирует обжаловать решение прокурора.

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело по факту невнесения депутатом Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Денисом Дзензерским в декларацию информации о финансовых обязательствах на 4 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро. "24 июля 2018 прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры закрыл уголовное производство по факту невнесения народным депутатом Украины в ежегодные декларации сведений о финансовых обязательствах на общую сумму более 4 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Источник в НАБУ сообщил Українським Новинам, что речь идет о депутате Дзензерском.

Отмечается, что решение принято якобы на основании "научных разъяснений" относительно толкования понятия "финансовые обязательства".

В НАБУ уверены, что толковать законодательство имеет право только Конституционный Суд, а не отдельные ученые или институты. Следовательно решение прокурора бюро планирует обжаловать.

Согласно сообщению, 5 января 2017 года детективы НАБУ начали расследовать производства по признакам уголовного преступления по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

По данным следствия и согласно решению Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, принятого по результатам проведения полных проверок деклараций депутата за 2015 и 2016 годы, он не отразил сведения о наличии финансовых обязательств в общей сумме более 4 млрд гривен.

Это средства, взимаемые с него на основании судебных решений, вступивших в законную силу.

В июле 2017 года детективы вместе с прокурорами САП обратились к генеральному прокурору с проектом представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата по вышеуказанным фактам. Однако представление было возвращено на доработку. Детективы НАБУ устранили недостатки.

"Однако прокуроры антикоррупционной прокуратуры решили закрыть дело, обосновывая решение противоречивыми разъяснениями некоторых ученых, согласно которым финансовые обязательства якобы не могут возникать на основании судебных решений", - говорится в сообщении.

В НАБУ подчеркнули, что разъяснения ученых или научных учреждений, противоречащие выводам НАПК и положениям действующего законодательства, не могут браться за основу при принятии процессуальных решений в уголовном производстве.

Также НАБУ обеспокоенно такими действия со стороны САП и считает, что они подрывают доверие общества к антикоррупционным органам.