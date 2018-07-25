В Швеции студентка задержала самолет, чтобы предотвратить высылку афганца

Активистка вела прямую трансляцию в Facebook.

Шведская активистка устроила стоячую акцию протеста в самолете, которым в Афганистан якобы должны были вернуть искателя убежища, передает DW.

Пассажирский самолет имеет право взлетать только когда все пассажиры сидят на своих местах. Этим во вторник, 24 июля, воспользовалась шведская студентка Элин Эрссон в знак протеста против высылки 52-летнего афганца на его родину. Перед взлетом она отказывалась сесть на свое место в самолете.

Эрссон вела в Facebook прямую трансляцию своей акции с самолета, который должен был вылететь из шведского Гетеборга. Студентка утверждала, что искатель убежища, которого должны были вернуть в Афганистан, "скорее всего будет там убит". Видео-трансляция Эрссон была распространена в соцсетях и уже набрала более трех миллионов просмотров.

Девушка напомнила, что в Афганистане мужчине грозит опасность, ведь там идет война.

"Что важнее - жизнь ли ваше время? Я хочу, чтобы его сняли с самолета, потому что он будет в опасности в Афганистане", - сказала она.

Мысли пассажиров разделились. Один из них даже пытался забрать у активистки телефон. Некоторые другие пассажиры поддержали Эрссон. В итоге афганца согласились снять с самолета. Студентку также вывели из воздушного судна. В конце ролика, когда студентку и мужчину, подлежащего депортации, выводят из самолета, можно услышать аплодисменты.

Эрссон за препятствование взлета самолета может грозить штраф или тюремное заключение сроком до шести месяцев. По данным DW, мужчину потом все равно планируют вернуть в Афганистан.