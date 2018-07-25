Поляки заявляют, что украинцы стали меньше ездить за границу
На границе между Украиной и Польшей в первом полугодии этого года интенсивность движения украинцев снизилась более чем на 8%.
Об этом говорится в ответе Погранслужбы Польши на информационный запрос
Так, за первые шесть месяцев этого года польские пограничники на въезд в Польшу провели более 4,5 млн проверок граждан Украины. Это на 8,2% меньше, чем в первом полугодии 2017 года (почти 5 млн проверок).
При этом 38% граждан Украины в течение первого полугодия этого года въехало в Польшу в рамках безвизового режима, 33% — на основании действующих виз, 29% — в рамках местного пограничного движения.
Наиболее популярными пунктами пропуска на польско-украинской границе является «Медика-Шегини», «Корчевая-Краковец», «Гребенное-Рава-Русская» и «Дорогуск-Ягодин», где наблюдается наиболее интенсивное пограничное движение.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на въезд в Польшу возросло движение автобусов — на 8,2% (более 37 тыс.) и на 6,8% — движение грузовиков (около 168 тыс.).
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