На Аллее славы в Голливуде разбили звезду Дональда Трампа

Звезда Трампа на Аллее славы неоднократно становилась мишенью вандалов.

На Аллее славы в Голливуде вандал разрушил звезду президента США Дональда Трампа, передает CNN.

Фото: CNN

Согласно сообщению, парень пришел ночью на Аллею славы с гитарным чехлом, после чего достал из него кирку и стал наносить удары по звезде Дональда Трампа.

Впоследствии мужчина сам вызвал полицию и скрылся места происшествия. Однако позже он сдался полиции.

Фото: CNN

Звезда Трампа на Аллее славы неоднократно становилась мишенью вандализма и протестов с тех пор, как он ушел в политику. Перед выборами президента 2016 года вандал разрушил ее в ответ на сексистские комментарии Дональда Трампа. После этого на звезде Трампа рисовали свастику и обносили забором.

Ранее британцы, протестующие против визита в страну президента США Дональда Трампа, запустили в воздух над Лондоном гигантский надувной шар "малыш Трамп", изображающий американского лидера в виде младенца в подгузнике и со смартфоном в руке.


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