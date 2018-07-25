На Аллее славы в Голливуде разбили звезду Дональда Трампа
Звезда Трампа на Аллее славы неоднократно становилась мишенью вандалов.
На Аллее славы в Голливуде вандал разрушил звезду президента США Дональда Трампа, передает CNN.
Согласно сообщению, парень пришел ночью на Аллею славы с гитарным чехлом, после чего достал из него кирку и стал наносить удары по звезде Дональда Трампа.
Впоследствии мужчина сам вызвал полицию и скрылся места происшествия. Однако позже он сдался полиции.
Звезда Трампа на Аллее славы неоднократно становилась мишенью вандализма и протестов с тех пор, как он ушел в политику. Перед выборами президента 2016 года вандал разрушил ее в ответ на сексистские комментарии Дональда Трампа. После этого на звезде Трампа рисовали свастику и обносили забором.
Ранее британцы, протестующие против визита в страну президента США Дональда Трампа, запустили в воздух над Лондоном гигантский надувной шар "малыш Трамп", изображающий американского лидера в виде младенца в подгузнике и со смартфоном в руке.
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