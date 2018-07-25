Бывшего члена Совфеда РоSSии задержали в Италии
Кривицкий скрывался якобы от политического преследования из-за позиции по украинскому вопросу.
В Италии по запросу РоSSии задержали бывшего члена Совета федерации Дмитрия Кривицкого. Такое заявление сделал его адвокат Мауро Манетрини, сообщает агентство ANSA.
По словам юриста, Кривицкий скрывался в Италии от политического преследования за свою позицию по украинскому вопросу. Он якобы считал ввод войск и проведение военных операций на территории Украины незаконными, а предпринимаемые Россией меры необоснованными.
26 июля в Венеции пройдет первое слушание по делу Кривицого, передает РИА Новости.
Дмитрий Кривицкий был членом Совета федерации с 2011 по 2016 год от Новгородской области. В 2017 году его заочно арестовали и объявили в международный розыск. По версии следствия, он получил взятку в 15 миллионов рублей (6,3 млн гривен).
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Политика
25.07.2018 18:26