Бывшего члена Совфеда РоSSии задержали в Италии

Кривицкий скрывался якобы от политического преследования из-за позиции по украинскому вопросу.

В Италии по запросу РоSSии задержали бывшего члена Совета федерации Дмитрия Кривицкого. Такое заявление сделал его адвокат Мауро Манетрини, сообщает агентство ANSA.

По словам юриста, Кривицкий скрывался в Италии от политического преследования за свою позицию по украинскому вопросу. Он якобы считал ввод войск и проведение военных операций на территории Украины незаконными, а предпринимаемые Россией меры необоснованными.

26 июля в Венеции пройдет первое слушание по делу Кривицого, передает РИА Новости.

Дмитрий Кривицкий был членом Совета федерации с 2011 по 2016 год от Новгородской области. В 2017 году его заочно арестовали и объявили в международный розыск. По версии следствия, он получил взятку в 15 миллионов рублей (6,3 млн гривен).