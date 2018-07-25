Бывшего члена Совфеда РоSSии задержали в Италии

Кривицкий скрывался якобы от политического преследования из-за позиции по украинскому вопросу.

Бывшего члена Совфеда РоSSии задержали в Италии
Фото: crimerussia.com

В Италии по запросу РоSSии задержали бывшего члена Совета федерации Дмитрия Кривицкого. Такое заявление сделал его адвокат Мауро Манетрини, сообщает агентство ANSA.

По словам юриста, Кривицкий скрывался в Италии от политического преследования за свою позицию по украинскому вопросу. Он якобы считал ввод войск и проведение военных операций на территории Украины незаконными, а предпринимаемые Россией меры необоснованными.

26 июля в Венеции пройдет первое слушание по делу Кривицого, передает РИА Новости.

Дмитрий Кривицкий был членом Совета федерации с 2011 по 2016 год от Новгородской области. В 2017 году его заочно арестовали и объявили в международный розыск. По версии следствия, он получил взятку в 15 миллионов рублей (6,3 млн гривен).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Черногория ответила Трампу на заявления о Третьей мировойЧерногория ответила Трампу на заявления о Третьей мировой
Сотрудница Одесской музыкальной академии задержана при получении $5 тыс. взяткиСотрудница Одесской музыкальной академии задержана при получении $5 тыс. взятки
Мэр Сколе, приговоренный к 6,5 годам тюрьмы за взяточничество, задержан на новой взяткеМэр Сколе, приговоренный к 6,5 годам тюрьмы за взяточничество, задержан на новой взятке
Члена "казачества "ДНР" задержали на КПВВ "Марьинка" при попытке подкупа пограничниковЧлена "казачества "ДНР" задержали на КПВВ "Марьинка" при попытке подкупа пограничников
Вице-мэр Каменки-Днепровской попался на взяткеВице-мэр Каменки-Днепровской попался на взятке
Блок рекламы


Похожие новости
ФСБ РоSSии задержала украинского проводника поезда "Ковель-Москва", - ФейгинФСБ РоSSии задержала украинского проводника поезда "Ковель-Москва", - Фейгин
Сенаторы США предложили распространить санкции на госдолг РоSSииСенаторы США предложили распространить санкции на госдолг РоSSии
Посол Италии подтвердил поддержку его страной территориальной целостности УкраиныПосол Италии подтвердил поддержку его страной территориальной целостности Украины
На КПВВ "Марьинка" задержали медсестру боевиков "ДНР"На КПВВ "Марьинка" задержали медсестру боевиков "ДНР"
Украинец Павел Гриб отказался признать вину на суде в РоSSииУкраинец Павел Гриб отказался признать вину на суде в РоSSии
Члена "казачества "ДНР" задержали на КПВВ "Марьинка" при попытке подкупа пограничниковЧлена "казачества "ДНР" задержали на КПВВ "Марьинка" при попытке подкупа пограничников
В Британии готов национальный режим санкций против РоSSии после BrexitВ Британии готов национальный режим санкций против РоSSии после Brexit
На Закарпатье задержали двенадцать нелегальных мигрантов из ВьетнамаНа Закарпатье задержали двенадцать нелегальных мигрантов из Вьетнама
Глава МВД Италии назвал аннексию Крыма законной, а Революцию Достоинства фальшивойГлава МВД Италии назвал аннексию Крыма законной, а Революцию Достоинства фальшивой
Татьяна Печончик: е-декларации для активистов напоминают практики РоSSии и КазахстанаТатьяна Печончик: е-декларации для активистов напоминают практики РоSSии и Казахстана
Последние новости
Подгружаем последние новости