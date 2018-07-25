Дела Савченко и Рубана остаются в Шевченковском суде
Защита подозреваемых в подготовке теракта просила передать дела в Печерский суд Киева.
Апелляционный суд Украины не согласился изменить подсудность дела против нардепа Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и перенести рассмотрение их дела с Шевченковского суда в Печерский.
Об этом сообщила пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко, пишет УНН.
Ранее сегодня Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Печерского районного суда Киева, который отказался рассматривать жалобу защиты народного депутата Надежды Савченко о нарушении прав заключенного, а именно презумпции невиновности.
Рубан и Савченко арестованы в марте этого года по подозрению в подготовке теракта. Арест Савченко продлен до 11 сентября, Рубана - до 23 августа. Оба подозреваемых отказываются сотрудничать со следствием и давать показания.
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Политика
25.07.2018 18:26