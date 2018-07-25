Дела Савченко и Рубана остаются в Шевченковском суде

Защита подозреваемых в подготовке теракта просила передать дела в Печерский суд Киева.

Апелляционный суд Украины не согласился изменить подсудность дела против нардепа Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и перенести рассмотрение их дела с Шевченковского суда в Печерский.

Об этом сообщила пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко, пишет УНН.

Ранее сегодня Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Печерского районного суда Киева , который отказался рассматривать жалобу защиты народного депутата Надежды Савченко о нарушении прав заключенного, а именно презумпции невиновности.

Рубан и Савченко арестованы в марте этого года по подозрению в подготовке теракта. Арест Савченко продлен до 11 сентября, Рубана - до 23 августа. Оба подозреваемых отказываются сотрудничать со следствием и давать показания.