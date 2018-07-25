Украинская сторона в ТГК призывает ОБСЕ расследовать утечку информации

На информацию об утечке конфиденциальной информации в ОБСЕ в принципе отреагировали стандартной "обеспокоенностью".

Украинская сторона в ТГК призывает ОБСЕ расследовать утечку информации
Фото: facebook.com/ato.news

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе призывает ОБСЕ расследовать информацию о возможной утечке данных служебных ценных бумаг специальной мониторинговой миссии после вероятного вмешательства роSSийских спецслужб.

Об этом сообщила представитель Украины в подгруппе ТКГ по гуманитарным вопросам, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Фейсбуке.

"Мы обратились к ОБСЕ и ее представителям с просьбой, чтобы Вена (где находится штаб-квартира организации) провела тщательное расследование информации о возможном похищении персональных данных наблюдателей СММ ОБСЕ. Украина выступает категорически против того, чтобы россияне, которые присутствуют в миссии, занимались шпионажем, а не четко определенной мандатом работой наблюдателей", - написала Геращенко.

Кроме того, на встрече в среду украинская сторона поинтересовалась у роSSийской, поднималась ли на встрече Президентов США Дональда Трампа и РоSSии Владимира Путина идея проведения "референдума" на Донбассе.

"Мы четко заявили, что ни о каких референдумах на оккупированных украинских землях не может идти и речи... Проведение иностранным государством референдума на территории другого суверенного государства является тяжким международным преступлением. РоSSия одно такое преступление уже совершила в Крыму. Не стоит повторять на Донбассе... мы все это фиксируем", - добавила Геращенко.

Напомним, РоSSия опять не ответила на предложение о передаче 36 россиян в обмен на украинцев, содержащихся в роSSийских тюрьмах.


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