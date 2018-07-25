Порошенко учредил премию имени Левка Лукьяненко для поддержки политзаключенных

Документ вступает в силу со дня публикации.

Порошенко учредил премию имени Левка Лукьяненко для поддержки политзаключенных
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко учредил государственную стипендию им. Левка Лукьяненко для поддержки незаконно удерживаемых в РоSSии и на оккупированных ею территориях, а также освобожденных украинцев. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Петр Порошенко подписал указ «О неотложных мерах по защите прав, свобод и законных интересов лиц, незаконно задержанных, содержащихся РоSSийской Федерацией, оккупационной администрацией РоSSийской Федерации, освобожденных из числа таких лиц, поддержки указанных лиц и членов их семей", - сказано в сообщении.

Кабинету Министров поручено принять необходимые меры для выплаты стипендии в текущем году, а также обеспечить меры по реабилитации и адаптации освобожденных лиц, которые незаконно удерживались Россией и ее оккупационной администрацией.

Расходы на премию должны предусматриваться при формировании государственного бюджета.

Указ вступает в силу со дня публикации.

Напомним, в декабре 2017 года в рамках обмена из плена боевиков были освобождены 73 украинца, Украина передала боевикам 233 человека. Сейчас одной из главных задач в этом направлении является освобождение политзаключенных, осужденных в РоSSии и Крыму. Украина готова передать 36 арестованных россиян в обмен на украинцев, содержащихся в роSSийских тюрьмах по политическим мотивам.


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