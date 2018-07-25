ФСБ РоSSии задержала украинского проводника поезда "Ковель-Москва", - Фейгин

Сергея Бугайчука обвиняют в незаконной перевозке оружия через границу.

ФСБ РоSSии задержала украинского проводника поезда "Ковель-Москва", - Фейгин
Фото: Артем Атаманюк

В СИЗО в Москве появился еще один украинец, задержанный ФСБ РоSSии - проводник из Ровно Сергей Бугайчук. Об этом сообщает агентство "Укринформ" со ссылкой на роSSийского правозащитника Марка Фейгина.

"Появилась новая история с украинским заложником в РоSSии. Это проводник из Ровно Сергей Бугайчук. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проще говоря, сидит в СИЗО Лефортово. И здесь в очереди на посещение (Романа Сущенко - ред.) я пообщался с его женой", - сказал Фейгин.

Проводник пассажирского вагонного депо "Ковель" задержали 11 июля. Ему инкриминируют то, что он в составе группы лиц из трех человек (один из которых назван только по имени) якобы переправлял через роSSийско-украинскую границу для дальнейшей перепродажи оружие - пистолет Glock 19, а также 10 стволов к пистолету "Макаров".

Это дело ведут сотрудники Следственного управления ФСБ РоSSии.

Бугайчук не признает своей вины. На первых заседаниях суда ему предоставили "адвоката по назначению", сейчас украинское консульство ищет для защиты Бугайчука адвоката по соглашению.

Напомним, РоSSия не допускает украинских представителей к украинским политзаключенным. На последнем заседании трехсторонней контактной группы Украине не удалось достичь прогресса ни в этом вопросе, ни в вопросе обмена пленными.


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