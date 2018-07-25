НАБУ сообщило о подозрении водителю Каськива

По версии следствия, он открывал банковские счета, которые использовались для отмывания денег.

Национальное антикоррупционное бюро 24 июля сообщило о подозрении бывшему водителю Владислава Каськива. Он стал десятым фигурантом дела о хищениях в Государственном агентстве по инвестициям и управлению национальными проектами Украины.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Водителю, который одновременно был помощником Каськива, вменяют участие в преступной организации с целью завладения бюджетными средствами в особо крупном размере (ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191 Уголовного кодекса). По версии следствия, он открывал банковские счета, которые использовались для отмывания денег.

Согласно фабуле уголовного производства, в 2012 году из государственного бюджета Украины выделили более 500 млн гривен на национальные проекты "Качественная вода" и "Олимпийская надежда-2022", которые курировал Владислав Каськив. Часть денег после этого попала на банковские счета в Латвии, а затем была выведена на компанию, подконтрольную двоюродному брату Каськива. Из этих средств купили вертолет Robinson R44 и самолет Viper SD 4, которыми пользовался Каськив.

Подозреваемыми в деле также проходят родной брат Каськива, его двоюродный брат, его бывший заместитель, два других бывших сотрудника Госинвестпроекта, бывший директор ГП "Государственная инвестиционная компания", три директора фиктивных компаний.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июля 2016 года.