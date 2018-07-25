Минобразования объявило дополнительный конкурс для учебников иностранных языков 5 и 10 классов
Проекты учебников, которые раньше не прошли конкурс, могут быть отобраны до 31 июля.
Министерство образования и науки объявило о проведении дополнительного конкурса на отбор учебников для 5 и 10 классов.
Соответствующее письмо размещено на сайте Института модернизации содержания образования.
В список дополнительного конкурса включены проекты учебников, которые раньше не были представлены в конкурсе или не набрали достаточного количества голосов для печати за средства государственного бюджета.
Речь идет об учебниках английского, немецкого, французского и испанского языков для 5 класса, а также учебников иностранных языков и литературы для 10 класса (включая молдавский, румынский, словацкий, польский и ромский языки. Кроме того, для десятиклассников в дополнительный конкурс включены учебники астрономии и защиты Отечества.
Прием проектов учебников на дополнительный конкурс планируется завершить 31 июля.
Напомним, учебники для Новой украинской школы размещены в свободном доступе на сайте Института модернизации образования. Школы могут подавать заявки на интересующие их учебники, и проекты, набравшие более 40 тыс. заявок, поступают в печать за счет государственного бюджета.
В 2018-2019 учебном году государство напечатает 4,12 млн экземпляров учебников для первоклассников общей стоимостью 198,77 млн гривен.
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25.07.2018 14:09