"Исламское государство" взяло ответственность за стрельбу в Торонто

Стрелок, убивший двоих и ранивший 13 человек, якобы был солдатом ИГИЛ.

"Исламское государство" взяло ответственность за стрельбу в Торонто
Фото: nationalpost.com

Террористическая организация "Исламское государство" взяла ответственность за стрельбу в Торонто (Канада) 22 июля года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение информационного агентства террористов.

Сообщается, что стрелок "был солдатом Исламского государства и совершил нападение в ответ на призывы атаковать граждан стран антитеррористической коалиции". В то же время ИГ не предоставило дополнительных подробностей или доказательств причастности к стрельбе в Торонто.

Напомним, ранее канадская полиция установила личность стрелка из Торонто. Им оказался некий Фейсал Хуссейн. Члены его семьи заявили, что он страдал психическими расстройствами, в частности, психозом и депрессией.

Стрельба в Торонто произошла вечером 22 июля. В результате инцидента погиб 18-летний выпускник средней школы и 10-летняя девочка. Еще 13 человек получили ранения разной степени тяжести. Нападавший был ликвидирован на месте происшествия.


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