РоSSийский омбудсмен Москалькова настаивает на посещении 51 заключенного в Украине

РоSSийское гражданство есть только у 13 человек из списка.

РоSSийский омбудсмен Москалькова настаивает на посещении 51 заключенного в Украине
Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова не планирует уточнять список роSSийских заключенных, которых хотела бы посетить в Украине, и ожидает, когда ей будет предоставлена такая возможность. Такое заявление Москалькова сделала сегодня, передает "Интерфакс-Украина".

"Нельзя говорить об уточнении списков, когда по старому списку мне не предоставлена возможность посетить ни одного гражданина РоSSии, так же как и роSSийскому консулу было отказано в посещении в Киеве Одинцова. Во время нашей первой поездки мы не увидели понимания со стороны Украины. Ждем, когда нам будет предоставлена такая возможность посетить хотя бы одного гражданина РоSSии ", - сказала Москалькова.

По ее словам, большинство граждан в направленном им список из 34 заключенных имеют два гражданства - роSSийское и украинское.

"Это особенность ситуации, требующей договоренности между сторонами относительно статуса этих людей, предоставлении им консульской помощи и решении вопроса о их посещения не консульскими органами, в частности уполномоченным", - добавила роSSийский омбудсмен.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что роSSийская сторона подала заявку на посещение 51 человека, находящихся в местах лишения свободы в Украине, но только 13 из них имеют гражданство РФ, и некоторые из них уже отказались от встречи с роSSийским омбудсменом .

"Сейчас мы требуем, чтобы РоSSия откорректировала свой список. Со своей стороны Татьяна Москалькова уже посетила семь моряков из списка", - написала Денисова на своей странице в Фейсбуке.

"Мы снова предлагаем "дорожную карту визитов". Я уже публично обращалась с требованием предоставить разрешение на посещение украинских политзаключенных в ФСБ, ФСИН, Администрацию президента РоSSии. Но они не отвечают ни на какие наши запросы. Ранее они предлагали начать зеркальные визиты в августе-сентябре ", - рассказала она.Напомним, украинский омбудсмен и ее роSSийская коллега Татьяна Москалькова пытались посетить заключенных граждан своих стран, однако роSSийская сторона не допустила Денисова ни к одному из осужденных граждан Украины. Украинские правоохранители также отказали Москальковой в доступе к осужденным в Украине гражданам РоSSии.

Ранее Денисова заявляла о готовности обменять украинских политзаключенных на граждан РоSSии по процедуре экстрадиции, но РоSSия не приняла это предложение.


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