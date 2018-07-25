Глава ГБР попросил НАБУ проверить победителей конкурса на руководящие должности в Бюро
Нынешний список - это рекомендация, а не императив.
Директор Государственного бюро расследований Роман Труба обратился к директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику с просьбой провести проверку 27 кандидатов на руководящие должности в ГБР, рекомендованных к назначению внешней комиссией после проведения конкурса.
"Я уже обратился к Сытнику с просьбой о проведении проверки относительно 27 человек", - цитирует Трубу "Интерфакс-Украина". Директор ГБР считает, что Сытник заинтересован в проведении объективных проверок.
По словам Трубы, список, предложенный внешней комиссией к назначению, - это рекомендация, а не императив.
Напомним, закон о Государственном бюро расследований был принят Верховной Радой 12 ноября 2015 года и был частью так называемого пакета безвизовых законов. Президент Петр Порошенко подписал его в январе 2016 года, 1 марта того же года закон вступил в силу.
В ноябре 2017 года конкурсная комиссия избрала директором ГБР Романа Трубу, после чего он был назначен на должность президентом.
Бюро до сих пор не начало нормально работать.
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