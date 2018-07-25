Порошенко примет участие в крестном ходе УПЦ КП

Президент выступит перед верующими на Владимирской горке.

Порошенко примет участие в крестном ходе УПЦ КП
Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко в субботу, 28 июля, примет участие в крестном ходе Украинской православной церкви Киевского патриархата по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Предполагается, что в 11:30 Киевский патриархат начнет крестный ход с молитвой за Украину и единую поместную православную церковь по маршруту от Владимирского собора на бульваре Шевченко до Владимирской горки.

В 13:00 Порошенко будет выступать на Владимирской горке возле памятника князю Владимиру.

Напомним, что в начале июня Порошенко призвал украинцев молиться, чтобы к 1030-й годовщине Крещения Руси Украина получила автокефалию для православной церкви от Вселенского патриархата.

Предстоятель УПЦ КП Филарет в интервью LB.ua недавно заявил, что Томос об автокефалии будет получен до конца года.


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