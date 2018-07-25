РоSSия оказывает экономическое давление, блокируя украинские суда на трое суток, - ГПСУ

Формально роSSийские пограничники имеют право на такие проверки, но затягивают их умышленно.

РоSSия оказывает экономическое давление, блокируя украинские суда на трое суток, - ГПСУ
Фото: Предоставлено БФ "Вернись живым"

Государственная пограничная служба считает, что блокирование роSSийскими морскими силами международных кораблей в Керченском проливе является методом экономического давления. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

"РоSSийская Федерация начала задерживать международные суда в Керченском проливе, затягивая предоставление необходимых документов, иногда на трое суток. Эта ситуация влияет на экономическую привлекательность Украины. Это метод экономического давления", - сказал он.

По словам Слободяна, если роSSийские морские силы задерживают суда в Азовском море, то они имеют на это право, поскольку это воды внутреннего пользования. РоSSия может задерживать их только для осмотра, но в сегодняшних обстоятельствах это приобретает политическую окраску.

Слободян подчеркнул, что Госпогранслужба оказывает всяческую защиту украинским морякам, которые выходят в Азовское море и могут быть подвергнуты задержанию со стороны роSSийских морских сил.

Представитель Госпогранслужбы заметил, что Азовское море, согласно договору от 2004 года между Украиной и Россией о сотрудничестве в Азовском море и Керченском проливе, является морем внутреннего пользования.

Напомним, со второй половины апреля роSSийские пограничники начали досматривать иностранные суда, которые следуют в/из украинских портов. По данным Министерства инфраструктуры, по состоянию на 16 июля количество задержанных для досмотра роSSийскими пограничниками судов составляло 148.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что этот вопрос должен быть рассмотрен на уровне Совета национальной безопасности и обороны Украины.


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