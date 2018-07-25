МВД призвало Раду повысить штрафы за нарушение ПДД

Заместитель Авакова пожаловался, что законопроект МВД не приняли даже в первом чтении.

МВД призвало Раду повысить штрафы за нарушение ПДД
Фото: Андрей Новицкий / МВД

Министерство внутренних дел призвало Верховную Раду принять предложенные в прошлом году изменения в кодекс Украины об административных правонарушениях, касающиеся повышения штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В среду там состоялось совещание по вопросам усиления безопасности дорожного движения.

"14 ноября 2017 года в Верховную Раду был направлен проект законодательных изменений по повышению ответственности за нарушение правил дорожного движения. Мы предлагали усилить уголовную ответственность за нарушение правил дорожного движения, совершенных в состоянии алкогольного или иного опьянения, внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях по поводу невозможности освобождения от ответственности за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии из-за «малозначительности» или с передачей материалов на рассмотрение общественной организации или трудовому коллективу. Среди новаций - повышение размеров штрафов за управление транспортными средствами лицом, которое никогда не получало это права или было его лишено, за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч, а также уменьшить порог ответственности за превышение скорости с 20 км/ч до 10 км/ч и прочее", - напомнил на совещании первый замминистра Сергей Яровой.

Он подчеркнул, что несмотря на актуальность этих норм, их до сих пор не приняли даже в первом чтении.

Напомним, министерство предлагало установить штраф в размере 3400 гривен (сейчас штраф за это правонарушение 510 гривен) за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч. За оставление места ДТП предлагается установить штраф 3400 гривен и предусмотреть возможность лишения права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

В 20 раз предлагается увеличить размер штрафа за управление транспортом без права управления - он составит 10 200 гривен, а за повторное нарушение - 40 800 гривен. Лица, лишенные права управления, нарушив закон, будут платить штраф в размере 20 400 гривен, а за повторное совершение этого нарушения в течение года - 40 800 гривен.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Черногория ответила Трампу на заявления о Третьей мировойЧерногория ответила Трампу на заявления о Третьей мировой
Сотрудница Одесской музыкальной академии задержана при получении $5 тыс. взяткиСотрудница Одесской музыкальной академии задержана при получении $5 тыс. взятки
Мэр Сколе, приговоренный к 6,5 годам тюрьмы за взяточничество, задержан на новой взяткеМэр Сколе, приговоренный к 6,5 годам тюрьмы за взяточничество, задержан на новой взятке
Члена "казачества "ДНР" задержали на КПВВ "Марьинка" при попытке подкупа пограничниковЧлена "казачества "ДНР" задержали на КПВВ "Марьинка" при попытке подкупа пограничников
Вице-мэр Каменки-Днепровской попался на взяткеВице-мэр Каменки-Днепровской попался на взятке
Блок рекламы


Похожие новости
МЭРТ предложил повысить стипендии студентам инженерных, технических, аграрных специальностейМЭРТ предложил повысить стипендии студентам инженерных, технических, аграрных специальностей
Посольство США призвало РоSSию немедленно освободить политзаключенныхПосольство США призвало РоSSию немедленно освободить политзаключенных
Шахтеры из всех регионов Украины приехали на митинг под Верховную РадуШахтеры из всех регионов Украины приехали на митинг под Верховную Раду
Жебривский прокомментировал нарушение закона при назначении его в НАБУЖебривский прокомментировал нарушение закона при назначении его в НАБУ
Жебривского назначили аудитором НАБУ с нарушением закона, - ЦПКЖебривского назначили аудитором НАБУ с нарушением закона, - ЦПК
Евросоюз готовится повысить стоимость шенгенских виз до 80 евроЕвросоюз готовится повысить стоимость шенгенских виз до 80 евро
Луценко призвал Раду принять закон об уголовной ответственности за нелегальное пересечение госграницыЛуценко призвал Раду принять закон об уголовной ответственности за нелегальное пересечение госграницы
Митингующие попытались прорваться в Раду (обновлено)Митингующие попытались прорваться в Раду (обновлено)
Входы и выходы в Раду заблокированы из-за попытки митингующих прорвать охрануВходы и выходы в Раду заблокированы из-за попытки митингующих прорвать охрану
"Батькивщина" требует вызвать Коболева в Раду с отчетом"Батькивщина" требует вызвать Коболева в Раду с отчетом
Последние новости
Подгружаем последние новости