МВД призвало Раду повысить штрафы за нарушение ПДД

Заместитель Авакова пожаловался, что законопроект МВД не приняли даже в первом чтении.

Министерство внутренних дел призвало Верховную Раду принять предложенные в прошлом году изменения в кодекс Украины об административных правонарушениях, касающиеся повышения штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Об этом сообщила пресс-служба МВД .

В среду там состоялось совещание по вопросам усиления безопасности дорожного движения.

"14 ноября 2017 года в Верховную Раду был направлен проект законодательных изменений по повышению ответственности за нарушение правил дорожного движения. Мы предлагали усилить уголовную ответственность за нарушение правил дорожного движения, совершенных в состоянии алкогольного или иного опьянения, внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях по поводу невозможности освобождения от ответственности за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии из-за «малозначительности» или с передачей материалов на рассмотрение общественной организации или трудовому коллективу. Среди новаций - повышение размеров штрафов за управление транспортными средствами лицом, которое никогда не получало это права или было его лишено, за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч, а также уменьшить порог ответственности за превышение скорости с 20 км/ч до 10 км/ч и прочее", - напомнил на совещании первый замминистра Сергей Яровой.

Он подчеркнул, что несмотря на актуальность этих норм, их до сих пор не приняли даже в первом чтении.

Напомним, министерство предлагало установить штраф в размере 3400 гривен (сейчас штраф за это правонарушение 510 гривен) за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч. За оставление места ДТП предлагается установить штраф 3400 гривен и предусмотреть возможность лишения права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

В 20 раз предлагается увеличить размер штрафа за управление транспортом без права управления - он составит 10 200 гривен, а за повторное нарушение - 40 800 гривен. Лица, лишенные права управления, нарушив закон, будут платить штраф в размере 20 400 гривен, а за повторное совершение этого нарушения в течение года - 40 800 гривен.