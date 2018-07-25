?CNN опубликовал аудиозапись, на которой Трамп обсуждает выплаты модели Playboy за молчание

Запись была тайно сделана бывшим адвокатом Трампа в 2016 году.

Американский телеканал CNN в ночь на среду опубликовал аудиозапись, на которой Дональд Трамп, будучи еще кандидатом на президентских выборах, предположительно обсуждает со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном вопрос о выплатах за молчание бывшей модели журнала Playboy Карен Макдугал.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что запись была тайно сделана Коэном во время встречи с Трампом в 2016 году и попала в распоряжение телеканала от юриста, представляющего интересы его бывшего адвоката Ланни Дэвиса.

По его словам, на записи слышно, как Трамп, обсуждая некое "финансирование", поручает Коэну "заплатить наличными", на что тот отвечает: "Нет, нет, нет".

CNN obtained the tape of the Cohen-Trump conversation about Karen McDougal. Here the first part of it, which was just played live on @ChrisCuomo 's show. pic.twitter.com/5N4X6Ew8GC — Aaron Rupar (@atrupar) 25 июля 2018 г.

В свою очередь, действующий адвокат американского президента Руди Джулиани заявил, что на аудиозаписи Трамп говорит Коэну "не платить наличными".

"Президент не стал бы говорить о том, чтобы использовать наличные... Так может сказать только полный идиот, а президент - не идиот", - заявил Джулиани в эфире Fox News.

"Я согласен с тем, что эта аудиозапись немного неразборчива, но я уверяю вас, что мы прослушали ее много, много раз и из расшифровки сразу ясно, что президент Трамп говорит "не плати наличными", - добавил он.

Джулиани также раскритиковал Коэна, заявив: "это возмутительно, что кто-то стал исподтишка записывать разговор со своим клиентом".

Напомним, у Макдугал, предположительно, был роман с Трампом в 2006-2007 годах. В это время он уже был женат на нынешней первой леди Мелании. По словам самой Макдугал, она состояла в близких отношениях с Трампом чуть более 10 месяцев и якобы после первой проведенной вместе ночи он предложил ей деньги. Женщина отказалась, но продолжала видеться и вступать в интимные отношения. В августе 2016 года компания AMI, материнская компания National Enquirer, заплатила модели 150 тыс. долларов за права на публикацию истории ее отношений с Трампом. Статья так и не была напечатана.

Федеральные агенты, которые получили эту запись, пытаются выяснить, как Коэн пытался повлиять на женщин, желающих публично рассказать о нелицеприятных фактах биографии Трампа. Они также заинтересовались, могли ли для этих целей использоваться деньги, предназначенные для избирательной кампании, что является нарушением американского законодательства.

20 июля факт разговора и подлинность пленки подтвердил адвокат Трампа Джулиани, подчеркнув, что это была личная беседа.