За сутки боевики 33 раза нарушили "хлебное" перемирие на Донбассе

Потерь среди военнослужащих нет.

За минувшие сутки боевики 33 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них трижды - из тяжелого вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Фейсбуке.

В результате обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет.

Отмечается, что боевики вели прицельный огонь по позициям защитников Крымского, Золотого, Луганского, Пивденного, Новгородского, Железного, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков, Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Талаковки, Лебединского и Широкино.

Вблизи Водяного роSSийские наемники применяли 120-мм миномет, защитников Новотроицкого обстреляли из артиллерийских систем калибра 122-мм, а в сторону Лебединского летели 122-мм артснаряды и 120-мм и 82-мм мины.

По данным украинской разведки, один боевик получил ранения.

С начала текущих суток боевики роSSийских оккупационных войск дважды открывали огонь - у Луганского и Пивденного.

Напомним, украинская сторона СЦКК информирует, что вооруженные формирования РФ , несмотря на договоренности по отводу вооружения активно наращивают количество военной техники вблизи линии разграничения.