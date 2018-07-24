Командующий ООС допустил участие добровольцев в рядах ВСУ
Сергей Наев встретился с командующим УДА Дмитрием Ярошем.
Командующий объединенных сил Сергей Наев и командующий Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрий Ярош на встрече в Краматорске обсудили вопрос участия бойцов УДА в рядах Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"В ходе беседы обсуждались вопросы участия мотивированных бойцов УДА в составе всех видов и родов Вооруженных сил Украины (в том числе в составе полноценного подразделения) на условиях заключения контракта (в том числе краткосрочного). Было предложено прохождение военной службы в резерве в составе боевых воинских частей специального назначения, разведки и в подразделениях территориальной обороны", - говорится в сообщении.
Наев заверил, что в случае принятия положительного решения бойцами УДА будет способствовать прохождению службы в других силовых ведомствах сектора безопасности и обороны из состава объединенных сил.
Стороны также обсудили возможное участие бойцов УДА в подготовке сил для охраны государственной границы, подразделений территориальной обороны и других инициатив Дмитрия Яроша.
Во время разговора Сергей Наев разъяснил свою позицию относительно категорий людей, которые, по его убеждению, не имеют права находиться на переднем крае и непосредственно в боевых порядках ВСУ. К ним относятся: лица, которые ранее посещали подразделения на переднем крае ради собственного пиара или в собственных меркантильных интересах; лица, не имеющие законного права иметь оружие; лица, официально не включенные в состав объединенных сил.
В то же время командующий объединенных сил подчеркнул, что законодательством Украины не урегулирован вопрос участия бойцов УДА в боевых действиях на переднем крае и непосредственно в боевых порядках ВСУ.
Он пояснил, что считает добровольцами всех, без разделения на тех, кто служит в ВСУ, Национальной гвардии, Службе безопасности Украины и других составляющих сектора безопасности и обороны, а также относит к этой категории бойцов добровольческих батальонов ВСУ, МВД, УДА и Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" (ДУК ПС).
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Политика
24.07.2018 23:06