Командующий ООС допустил участие добровольцев в рядах ВСУ

Сергей Наев встретился с командующим УДА Дмитрием Ярошем.

Командующий ООС допустил участие добровольцев в рядах ВСУ
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Командующий объединенных сил Сергей Наев и командующий Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрий Ярош на встрече в Краматорске обсудили вопрос участия бойцов УДА в рядах Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В ходе беседы обсуждались вопросы участия мотивированных бойцов УДА в составе всех видов и родов Вооруженных сил Украины (в том числе в составе полноценного подразделения) на условиях заключения контракта (в том числе краткосрочного). Было предложено прохождение военной службы в резерве в составе боевых воинских частей специального назначения, разведки и в подразделениях территориальной обороны", - говорится в сообщении.

Наев заверил, что в случае принятия положительного решения бойцами УДА будет способствовать прохождению службы в других силовых ведомствах сектора безопасности и обороны из состава объединенных сил.

Стороны также обсудили возможное участие бойцов УДА в подготовке сил для охраны государственной границы, подразделений территориальной обороны и других инициатив Дмитрия Яроша.

Во время разговора Сергей Наев разъяснил свою позицию относительно категорий людей, которые, по его убеждению, не имеют права находиться на переднем крае и непосредственно в боевых порядках ВСУ. К ним относятся: лица, которые ранее посещали подразделения на переднем крае ради собственного пиара или в собственных меркантильных интересах; лица, не имеющие законного права иметь оружие; лица, официально не включенные в состав объединенных сил.

В то же время командующий объединенных сил подчеркнул, что законодательством Украины не урегулирован вопрос участия бойцов УДА в боевых действиях на переднем крае и непосредственно в боевых порядках ВСУ.

Он пояснил, что считает добровольцами всех, без разделения на тех, кто служит в ВСУ, Национальной гвардии, Службе безопасности Украины и других составляющих сектора безопасности и обороны, а также относит к этой категории бойцов добровольческих батальонов ВСУ, МВД, УДА и Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" (ДУК ПС).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Черногория ответила Трампу на заявления о Третьей мировойЧерногория ответила Трампу на заявления о Третьей мировой
Сотрудница Одесской музыкальной академии задержана при получении $5 тыс. взяткиСотрудница Одесской музыкальной академии задержана при получении $5 тыс. взятки
Мэр Сколе, приговоренный к 6,5 годам тюрьмы за взяточничество, задержан на новой взяткеМэр Сколе, приговоренный к 6,5 годам тюрьмы за взяточничество, задержан на новой взятке
Члена "казачества "ДНР" задержали на КПВВ "Марьинка" при попытке подкупа пограничниковЧлена "казачества "ДНР" задержали на КПВВ "Марьинка" при попытке подкупа пограничников
Вице-мэр Каменки-Днепровской попался на взяткеВице-мэр Каменки-Днепровской попался на взятке
Блок рекламы


Похожие новости
Арестованная в США роSSийская шпионка Бутина принимала участие в оккупации КрымаАрестованная в США роSSийская шпионка Бутина принимала участие в оккупации Крыма
Запорожский губернатор скрыл в декларации 4 иномарки и участие в элитном конном клубе, - СМИЗапорожский губернатор скрыл в декларации 4 иномарки и участие в элитном конном клубе, - СМИ
Дуда принял участие в мессе в костеле в ЛуцкеДуда принял участие в мессе в костеле в Луцке
Поклонская принимала участие в аресте Сенцова в 2014 году, - адвокатПоклонская принимала участие в аресте Сенцова в 2014 году, - адвокат
В РоSSии допустили обмен Сенцова на роSSийских заключенныхВ РоSSии допустили обмен Сенцова на роSSийских заключенных
InformNapalm собрала новые данные о роSSийских военных, принимавших участие в оккупации КрымаInformNapalm собрала новые данные о роSSийских военных, принимавших участие в оккупации Крыма
Израиль приостановил участие в Совете ООН по правам человекаИзраиль приостановил участие в Совете ООН по правам человека
Венгрия разблокировала участие Украины в саммите НАТОВенгрия разблокировала участие Украины в саммите НАТО
Премьер Италии допустил вето на продление антироSSийских санкций ЕСПремьер Италии допустил вето на продление антироSSийских санкций ЕС
Аваков предложил ввести временный мораторий на участие жителей ОРДЛО в выборах Рады и Президента после деоккупацииАваков предложил ввести временный мораторий на участие жителей ОРДЛО в выборах Рады и Президента после деоккупации
Последние новости
Подгружаем последние новости