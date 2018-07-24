ВККС начала регистрацию кандидатов в судьи Антикоррупционного суда

Намерения относительно участия в конкурсах можно зарегистрировать до 1 августа включительно.

Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) начала регистрацию кандидатов в судьи Высшего антикоррупционного суда.

Об этом сообщает пресс-служба ВККС.

"Информируем, что 24 июля 2018 года введена регистрация намерений для участия в конкурсах на занятие вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда, в частности Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, а также конкурсе на занятие вакантных должностей судей кассационных судов в составе Верховного Суда", - говорится в сообщении.

Намерения относительно участия в конкурсах можно зарегистрировать до 1 августа включительно.

Ранее в ВККС заявили, что конкурс в Антикоррупционный суд будет длиться не менее полугода. По состоянию на 18 мая ни один судья не изъявил желание подать свою кандидатуру.

Напомним, 14 мая закон об Антикоррупционном суде вступил в силу. Он должен начать работу после назначения не менее 35 судей.