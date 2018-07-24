В Минобороны решили трансформировать военные должности в гражданские

В ведомстве отметили, что эти меры предусматривает оборонная реформа.

В Минобороны решили трансформировать военные должности в гражданские
Фото: inforesist.org

В Министерстве обороны Украины планируют большинство должностей в ведомстве сделать гражданскими.

Как сообщает пресс-служба ведомства, продолжается работа по "рациональному использованию военнослужащих", должности которых подлежат сокращению.

"Если изучать опыт стран Альянса, то в оборонительных ведомствах, занимающихся формированием политики в сфере обороны и вопросами обеспечения войск, почти все должности гражданские", - сказал первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак.

Он отметил, что для каждого военнослужащего, чья должность становится гражданской, это вопрос выбора.

"Те, кто принял решение остаться на военной службе, смогут продолжить военную карьеру в Генеральном штабе, других органах управления, высших военных учебных заведениях. В то же время, должности, которые будут трансформированы в гражданские, будут приоритетными для тех, кто принял решение уволиться с военной службы", - подчеркнул Руснак.

В Минобороны отметили, что эти меры предусматривает оборонная реформа. Стратегический бюллетень по реформе оборонной сферы вступил в силу в июне 2016 года. Документ предусматривает развитие оборонных возможностей Украины в период до конца 2020 года, реформирование системы управления Вооруженными силами в соответствии со стандартами НАТО и усиление демократического гражданского контроля в оборонной сфере.


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