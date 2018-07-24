Полторак лишил полковника ВСУ всех званий и заявил об измене

Министр обороны Степан Полторак лишил всех воинских званий начальника 46-го Объединенного центра обеспечения Вооруженных сил в Одессе Евгения Короля из-за выявленных злоупотреблений.

Об этом он заявил на брифинге во вторник в Киеве, сообщает «Интерфакс-Украина«.

и обратился в военную прокуратуру Украины о начале уголовного производства.

«Я расцениваю это как измену армии и военнослужащих. Я принял решение лишить его (Е.Короля) звания полковника и всех званий офицерского состава…», – сказал Полторак

Министр сообщил, что передал документы военному прокурору лично с просьбой начать уголовное производство по факту неудовлетворительного отношения к своим служебным обязанностям и по факту убытков, нанесенных складу.

Глава Минобороны также уволил с военной службы старшего офицера отдела обеспечения топливом и смазочными материалами Центрального управления обеспечения тыла Вооруженных сил Украины подполковника Вадима Изварина»по служебному несоответствию».

«Он будет лишен права на получение выходной помощи и права находиться на квартирном учете. Он за день до отправки мной комиссии был на базе, осуществлял проверку и не увидел недостачу 206 тонн топлива. То есть он был либо в сговоре с руководством базы, либо небрежно выполнял свои служебные обязанности», — подчеркнул министр.

Полторак также понизил в должности начальника отдела сохранения топлива и горюче-смазочных материалов этого центра майора Александра Далио, «он будет переведен на работу в другую военчасть, на работу, не связанную с материальными средствами».

«Начальник центра Управления обеспечения топливно-смазочными материалами тыла ВСУ полковник Руслан Кубаль будет понижен в должности. Этот полковник по вертикали является высшим должностным лицом, которое отвечает за состояние хранения, качество и своевременность обеспечения военчастей горюче-смазочными материалами», — проинформировал глава оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что специальная комиссия Минобороны обнаружила складах 46 объединенного центра обеспечения в Одессе большую нехватку топлива: 200 тонн дизтоплива и трех тонн бензина.


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