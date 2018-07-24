Сенаторы США предложили распространить санкции на госдолг РоSSии

Законопроект будет включать активизацию усилий по противодействию роSSийской дезинформации.

Сенаторы США предложили распространить санкции на госдолг РоSSии
Фото: 24 канал

Два ведущих американских сенатора заявили во вторник, что представят двухпартийный законопроект о расширении санкций США в отношении РоSSии, которое будет направлено против госдолга, а также энергетического и финансового секторов.

Об этом пишет Bloomberg.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм и демократ Боб Менендес сообщили в совместном заявлении, что так же, как президент РФ Владимир Путин стремится оспаривать силу и влияние США, "Соединенные Штаты должны ясно заявить, что мы будем защищать нашу нацию и будем непреклонны в нашем неприятии его усилий по подрыву западной демократии".

Грэм, представляющий Южную Каролину, и Менендес из Нью-Джерси, ведущий демократ в Комитете по международным отношениям, заявили, что их законопроект потребует одобрения Сенатом любого выхода США из НАТО и будет включать активизацию усилий по противодействию роSSийской дезинформации.

Сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен настаивают на голосовании по отдельному законопроекту, который вводит новые санкции, включая санкции в отношении операций с долговыми бумагами, для стран, которые будут вмешиваться в промежуточные выборы в конгресс.

Лидеры республиканской партии планируют действовать осторожно в отношении любых санкций к РоSSии, которые будут широкомасштабными и могут иметь непредвиденные последствия, особенно когда речь идет о рынках суверенного долга, сообщил сотрудник республиканской партии.

В прошлом году республиканцы Палаты представителей изменили другой законопроект о санкциях в отношении РоSSии, чтобы разрешить опасения энергетических компаний, работающих над проектами с иностранными партнерами.

Ранее в июле лидер большинства в Сенате США Митч Макконнелл призвал два ключевые комитеты Сената провести слушания о возможности введения новых санкций в отношении РоSSии, чтобы предотвратить вмешательство Кремля в будущие американские выборы.

Также сообщалось, что Конгресс США готовит законопроект об автоматическом введении санкций за вмешательство в выборы.


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