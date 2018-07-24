Путинские "Ночные волки" создали военный лагерь в Словакии

Резиденция мотоклуба расположена в 60 км от Братиславы.

В преддверии годовщины вторжения войск Варшавского договора на территорию тогдашней Чехословакии, группа кремлевских пропагандистов из байкерского клуба "Ночные волки" создала военный "лагерь" вблизи столицы Словакии.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Резиденция "Ночных волков" расположена в 60 км от Братиславы, в поселке Долна Крупа, недалеко от пересечения границ трех стран - Словакии, Австрии и Чехии.

Лагерь представляет собой большой огороженный высокой стеной ареал, в котором есть несколько зданий, окрашенных в цвета армейского камуфляжа. Там также есть ангары и пространство, на котором размещена военная и полицейская техника.

Некоторое представление об объекте можно составить по сделанной с дрона съемке, опубликованной в Twitter .

Pokud v?m je?t? p?ipad? rusk???motork??sk? gang jako ne?kodn? banda rusk?ch nacionalist?, pod?vejte se co se d?je na jejich slovensk? z?kladn? v obci Doln? Krup? u Trnavy. Maj? tam i tanky. Cvi?? se tam Sloven?t? branci. Toto u? nen? ani zdaleka sranda. pic.twitter.com/rA8poK1cWc — Roman M (@Fbeyeee) 19 июля 2018 г.

По информации местных СМИ , лагерь был создан в прошлом месяце. В возглавил его Йозеф Гамбалек - по данным журналистов, он является владельцем объекта. Гамбалек публично не прокомментировал деятельность базы, однако ранее говорил, что хочет открыть музей военной и полицейской техники.

Министерство иностранных дел Словакии выразило обеспокоенность, заявив, что "деятельность членов группы должны тщательно контролировать и оценивать".

Напомним, лидер байкерского клуба "Ночные волки" Александр "Хирург" Залдостанов считается другом президента РФ Владимира Путина. "Волки" поддержали аннексию Крыма и поддерживают террористов "ДНР" и "ЛНР" в конфликте на Донбассе.

В прошлом году мотоклуб не получил президентского гранта на развитие своей деятельности, а в 2016 году "Ночные волки" получили $51 тыс. на "мотоциклетные паломничества".