Путинские "Ночные волки" создали военный лагерь в Словакии
Резиденция мотоклуба расположена в 60 км от Братиславы.
Фото: #twitter#.com/Fbeyeee
В преддверии годовщины вторжения войск Варшавского договора на территорию тогдашней Чехословакии, группа кремлевских пропагандистов из байкерского клуба "Ночные волки" создала военный "лагерь" вблизи столицы Словакии.
Резиденция "Ночных волков" расположена в 60 км от Братиславы, в поселке Долна Крупа, недалеко от пересечения границ трех стран - Словакии, Австрии и Чехии.
Лагерь представляет собой большой огороженный высокой стеной ареал, в котором есть несколько зданий, окрашенных в цвета армейского камуфляжа. Там также есть ангары и пространство, на котором размещена военная и полицейская техника.
Некоторое представление об объекте можно составить по сделанной с дрона съемке, опубликованной в Twitter.
Pokud v?m je?t? p?ipad? rusk???motork??sk? gang jako ne?kodn? banda rusk?ch nacionalist?, pod?vejte se co se d?je na jejich slovensk? z?kladn? v obci Doln? Krup? u Trnavy. Maj? tam i tanky. Cvi?? se tam Sloven?t? branci. Toto u? nen? ani zdaleka sranda. pic.twitter.com/rA8poK1cWc
По информации местных СМИ, лагерь был создан в прошлом месяце. В возглавил его Йозеф Гамбалек - по данным журналистов, он является владельцем объекта. Гамбалек публично не прокомментировал деятельность базы, однако ранее говорил, что хочет открыть музей военной и полицейской техники.
Министерство иностранных дел Словакии выразило обеспокоенность, заявив, что "деятельность членов группы должны тщательно контролировать и оценивать".
Напомним, лидер байкерского клуба "Ночные волки" Александр "Хирург" Залдостанов считается другом президента РФ Владимира Путина. "Волки" поддержали аннексию Крыма и поддерживают террористов "ДНР" и "ЛНР" в конфликте на Донбассе.
В прошлом году мотоклуб не получил президентского гранта на развитие своей деятельности, а в 2016 году "Ночные волки" получили $51 тыс. на "мотоциклетные паломничества".
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