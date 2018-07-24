Группа словацких депутатов собралась в аннексированный Крым

После этого визита им грозит запрет на въезд в Украину.

Несколько депутатов из Словакии решили посетить аннексированный Россией Крым, несмотря на предупреждение посла о том, что это нарушит законодательство.

Об этом сообщает словацкий портал SME.

Группа депутатов во главе с внефракционным Петером Марчеком прошлой неделе заявила, что посетит Крым в августе. Они также сообщили, что собираются прибыть на полуостров из Москвы.

В ответ посол Украины Юрий Мушка заявил, что в случае такой поездки, словакам грозит запрет на въезд в Украину.

"Те, кто посещает Крым нарушают законы Украины, и украинская сторона ответит на это решение. Думаю, люди, которые посетят Крым, в будущем столкнутся с запретом" - сказал посол.

Спикера словацкого парламента Андрей Данко, в свою очередь, заявил, что посол "не должен указывать депутатам, куда им можно ехать".

На данный момент известно, что в состав делегации, кроме Марчека, войдут внефракционная Мартина Шимковичова, трое депутатов правящей Smer-SD и депутат националистической SNS.

Напомним, в феврале девять немецких депутатов из трех региональных парламентов Германии посетили Крым, нарушив украинское законодательство. По факту визита прокуратура АРК открыла уголовное производство. В апреле в аннексированном Крыму заявили, что ожидают визита еще одной делегации из Германии.

В прошлом году Украина направила Германии ноту из-за визита немецких политиков на конференцию в Ялте. Кроме немцев, оккупированный Крым тогда также посетили чешский европарламентарий Яромир Кохличек (Коммунистическая партия Чехии и Моравии), депутаты австрийского парламента Барбара Розенкранц и Аксель Кассеггер (представители правой Австрийской партии свободы), советник бывшего президента страны Николя Саркози Жан-Пьер Тома, лидер молдавской пророSSийской "Нашей партии" Ренато Усатый.