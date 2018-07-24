Глава МИД Германии: Европа не позволит Трампу себя запугать
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Европа не позволит себя запугать импортными пошлинами.
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«Никто не может быть заинтересован в карательных тарифах, потому что в результате пострадают все. Европа не позволит президенту Трампу себя запугать. Как только мы это сделаем, нам придется пережить повторение подобного отношения и в будущем» — написал Маас.
Напомним, на прошлой неделе Хайко Маас заявил, что Европа больше не может полагаться на американский Белый дом после заявления президента Дональда Трампа о торговых врагов США.
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Политика
24.07.2018 15:33