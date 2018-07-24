Предполагаемый организатор похищения Луценко и Вербицкого пошел под суд

Дело будет рассматриваться в Борисполе.

Предполагаемый организатор похищения Луценко и Вербицкого пошел под суд
Фото: facebook.com/Mustafanayyem

Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры передало в суд обвинительный акт в отношении бизнесмена Александра Волкова, которого следствие считает организатором похищения Игоря Луценко и Юлия Вербицкого.

Пресс-служба ГПУ сообщила, что речь идет о "гражданском лице, которое обвиняется в участии в преступной организации, созданной с целью противодействия акциям протестов" и в том числе в похищении Луценко и Вербицкого в ночь с 20 на 21 января 2014 года. Агентство "Украинские новости" утверждает, что речь именно о Волкове.

Дело будет рассматривать Бориспольский горрайонный суд Киевской области.

Игоря Луценко и Юрия Вербицкого во время Евромайдана похитили из помещения Александровской больницы 21 января 2014 года. Их пытали, а затем бросили в лесу. Луценко удалось выжить, а Вербицкий умер 22 января и стал одним их первых убитых во время Революции достоинства.

Волкова подозревают в организации похищения, ему инкриминировали ст.115 (убийство), ст.127 (пытки), ст.146 (похищение человека), статью 255 (участие в преступной организации), статью 340 (препятствование мирным собраниям) Уголовного кодекса Украины.

С июля 2017 года Волков находится под стражей.


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