Трамп угрожает экс-сотрудникам ЦРУ лишить их доступа к секретной информации
Президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос о лишении статуса, который предоставляет допуск к секретной информации, экс-директору ЦРУ Джону Бреннану и другим критикам, которые работали во времена президентства Барака Обамы.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает
В частности, Трамп угрожает лишить соответствующего статуса шестерых бывших американских сотрудников разведки и правоохранительных органов.
Среди них — директор ЦРУ во времена Обамы Джон Бреннан, экс-директор ФБР Джеймс Коми, бывший директор национальной разведки Джеймс Клеппер, экс-директор агентства национальной безопасности Майкл Хайден, бывший советник Обамы по вопросам национальной безопасности Сьюзан Райс и бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб.
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24.07.2018 13:53