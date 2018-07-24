Трамп угрожает экс-сотрудникам ЦРУ лишить их доступа к секретной информации

Президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос о лишении статуса, который предоставляет допуск к секретной информации, экс-директору ЦРУ Джону Бреннану и другим критикам, которые работали во времена президентства Барака Обамы.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает УНИАН со ссылкой на Reuters.

В частности, Трамп угрожает лишить соответствующего статуса шестерых бывших американских сотрудников разведки и правоохранительных органов.

Среди них — директор ЦРУ во времена Обамы Джон Бреннан, экс-директор ФБР Джеймс Коми, бывший директор национальной разведки Джеймс Клеппер, экс-директор агентства национальной безопасности Майкл Хайден, бывший советник Обамы по вопросам национальной безопасности Сьюзан Райс и бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб.


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