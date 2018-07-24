Савченко отказалась от второй проверки на полиграфе

Депутату не понравились "искаженные и с чувством вины" вопросы, подготовленные для экспертизы.

Савченко отказалась от второй проверки на полиграфе
Фото: Сергей Нужненко

Народный депутат Украины Надежда Савченко, которую подозревают по статьям о теракте, не прошла психофизиологическую экспертизу на полиграфе. Об этом сообщила в эфире канала "112 Украина" ее сестра Вера Савченко.

"В учреждение опять не допустили адвокатов Савченко, ссылаясь, что не позволяет следователь. Они не согласовали свои действия и никого не допустили. Надежда взглянула на вопросы, они те же ... искаженные и с оттенком вины. Она отказалась от этого ", - сообщила Вера.

Сейчас Надежду Савченко повезли обратно в СИЗО.

Экспертиза с использованием полиграфа должна была состояться в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

Как сообщалось, 23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог. Защитники Савченко подали апелляцию на это решение. Но апелляционный суд оставил Савченко под стражей. На заседании 13 июля суд продлил арест депутата до 11 сентября.

Проверку на полиграфе Савченко прошла 17 апреля, однако результаты этой проверки не будут обнародованы до суда.


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