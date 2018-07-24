В Херсонской области нашли убитым пропавшего без вести судью
Его застрелил и ограбил знакомый.
Полиция Херсонской области расследует уголовное производство по факту убийства бывшего судьи, тело которого нашли закопанным в одном из районов области.
Пресс-служба ведомства сообщила, что в апреле этого года коллеги мужчины сообщили в полицию об его исчезновении: он месяц не отвечал на звонки, а соседи его не видели. Он проживал один в собственной квартире в Корабельном районе.
Мужчина был признан без вести пропавшим, но в ходе расследования исчезновения правоохранители установили, что он стал жертвой преступления.
"Мы установили, что к исчезновению мужчины причастен знакомый потерпевшего. Следствием установлено, что злоумышленник застрелил мужчину у него в квартире из неустановленного огнестрельного оружия, забрал мобильный телефон погибшего и золотые украшения," - сообщил и.о. начальника Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Николай Вербицкий.
На автомобиле убитого преступник вывез тело и закопал. После этого уехал в неизвестном направлении. Сейчас устанавливается местонахождение подозреваемого для его задержания и привлечения к уголовной ответственности.
По данному факту открыты уголовные производства по части 1 статьи 115 (умышленное убийство), части 1 статьи 185 (кража), части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и части 3 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
Херсонские СМИ называют имя судьи. Это Анатолий Гордымов, который до 2016 года был судьей ликвидированного в том же году Днепровского районного суда Херсона. В розыскной базе МВД еще недавно была информация о том, что Анатолий Гордымов пропал без вести 23 апреля 2018 года.
Карьеру судьи он начал в 1998 году. 22 сентября 2016 года Гордымов уволился в отставку. Еще в марте 2018 года он претендовал на должность члена Высшего совета правосудия по квоте съезда судей, но не набрал необходимого числа голосов.
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24.07.2018 13:13