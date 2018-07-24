В Херсонской области нашли убитым пропавшего без вести судью

Его застрелил и ограбил знакомый.

Полиция Херсонской области расследует уголовное производство по факту убийства бывшего судьи, тело которого нашли закопанным в одном из районов области.

Фото: hr.npu.gov.ua

Пресс-служба ведомства сообщила, что в апреле этого года коллеги мужчины сообщили в полицию об его исчезновении: он месяц не отвечал на звонки, а соседи его не видели. Он проживал один в собственной квартире в Корабельном районе.

Мужчина был признан без вести пропавшим, но в ходе расследования исчезновения правоохранители установили, что он стал жертвой преступления.

"Мы установили, что к исчезновению мужчины причастен знакомый потерпевшего. Следствием установлено, что злоумышленник застрелил мужчину у него в квартире из неустановленного огнестрельного оружия, забрал мобильный телефон погибшего и золотые украшения," - сообщил и.о. начальника Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Николай Вербицкий.

На автомобиле убитого преступник вывез тело и закопал. После этого уехал в неизвестном направлении. Сейчас устанавливается местонахождение подозреваемого для его задержания и привлечения к уголовной ответственности.

По данному факту открыты уголовные производства по части 1 статьи 115 (умышленное убийство), части 1 статьи 185 (кража), части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и части 3 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Херсонские СМИ называют имя судьи. Это Анатолий Гордымов, который до 2016 года был судьей ликвидированного в том же году Днепровского районного суда Херсона. В розыскной базе МВД еще недавно была информация о том, что Анатолий Гордымов пропал без вести 23 апреля 2018 года.

Карьеру судьи он начал в 1998 году. 22 сентября 2016 года Гордымов уволился в отставку. Еще в марте 2018 года он претендовал на должность члена Высшего совета правосудия по квоте съезда судей, но не набрал необходимого числа голосов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Черногория ответила Трампу на заявления о Третьей мировойЧерногория ответила Трампу на заявления о Третьей мировой
Сотрудница Одесской музыкальной академии задержана при получении $5 тыс. взяткиСотрудница Одесской музыкальной академии задержана при получении $5 тыс. взятки
Члена "казачества "ДНР" задержали на КПВВ "Марьинка" при попытке подкупа пограничниковЧлена "казачества "ДНР" задержали на КПВВ "Марьинка" при попытке подкупа пограничников
Вице-мэр Каменки-Днепровской попался на взяткеВице-мэр Каменки-Днепровской попался на взятке
Украину грубо вытесняют из Азовского моряУкраину грубо вытесняют из Азовского моря
Блок рекламы


Похожие новости
ГПУ инициировала заочный суд над бывшей верхушкой Луганской областиГПУ инициировала заочный суд над бывшей верхушкой Луганской области
Генпрокуратура уволила прокурора Полтавской областиГенпрокуратура уволила прокурора Полтавской области
СБУ заблокировала незаконный сбыт оружия из зоны ООС в Днепропетровской областиСБУ заблокировала незаконный сбыт оружия из зоны ООС в Днепропетровской области
Портал iGov перешел на баланс Днепропетровской областиПортал iGov перешел на баланс Днепропетровской области
В Британии полицейские нашли источник отравления "Новичком" в ЭймсбериВ Британии полицейские нашли источник отравления "Новичком" в Эймсбери
В Луганской области задержали россиянина, воевавшего за "ЛНР"В Луганской области задержали россиянина, воевавшего за "ЛНР"
СБУ задержала в Херсонской области мужчину, способствовавшего крымскому "референдуму" в 2014СБУ задержала в Херсонской области мужчину, способствовавшего крымскому "референдуму" в 2014
Гройсман запретил министрам вести переговоры с РоSSией в обход МИДаГройсман запретил министрам вести переговоры с РоSSией в обход МИДа
Замглаву "Укртрансбезопасности" в Николаевской области задержали на взятке в 40 тыс. грнЗамглаву "Укртрансбезопасности" в Николаевской области задержали на взятке в 40 тыс. грн
Комиссия ГПУ пыталась провести внеплановую проверку департамента ГорбатюкаКомиссия ГПУ пыталась провести внеплановую проверку департамента Горбатюка
Последние новости
Подгружаем последние новости