Верующие УАПЦ вышли на крестный ход в Киеве

УПЦ МП свое шествие проведет в пятницу, УПЦ КП - в субботу.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Около 12:40 в Киеве начался крестный ход верующих Украинской автокефальной православной церкви.

По оценке "Украинских новостей", в нем участвуют около тысячи прихожан.

Фото: facebook.com/UA.National.Police

Маршрут шествия: Андреевский спуск, где находится главный храм УАПЦ, - ул. Десятинная - Михайловская площадь - ул. Трехсвятительская - Владимирская горка. Состоятся молебни возле памятника княгине Ольге и на Владимирской горке.

Крестный ход УАПЦ - первый из трех, которые запланированы на этой неделе. Все они проводятся по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси.

27 июля крестный ход проведет Украинская православная церковь Московского патриархата, а 28 июля - Украинская православная церковь Киевского патриархата.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Черногория ответила Трампу на заявления о Третьей мировойЧерногория ответила Трампу на заявления о Третьей мировой
Сотрудница Одесской музыкальной академии задержана при получении $5 тыс. взяткиСотрудница Одесской музыкальной академии задержана при получении $5 тыс. взятки
Члена "казачества "ДНР" задержали на КПВВ "Марьинка" при попытке подкупа пограничниковЧлена "казачества "ДНР" задержали на КПВВ "Марьинка" при попытке подкупа пограничников
Вице-мэр Каменки-Днепровской попался на взяткеВице-мэр Каменки-Днепровской попался на взятке
Украину грубо вытесняют из Азовского моряУкраину грубо вытесняют из Азовского моря
Блок рекламы


Похожие новости
Замглавы оккупационной администрации Ялты будут заочно судить в Киеве за госизменуЗамглавы оккупационной администрации Ялты будут заочно судить в Киеве за госизмену
Бывшего нардепа Габера забросали яйцами в Киеве за "связи с Медведчуком"Бывшего нардепа Габера забросали яйцами в Киеве за "связи с Медведчуком"
Шабунина облили зеленкой на акции в КиевеШабунина облили зеленкой на акции в Киеве
Полиция открыла два дела из-за инцидента с автомобилем Пинзеника в КиевеПолиция открыла два дела из-за инцидента с автомобилем Пинзеника в Киеве
Нардеп Шахов и министр Насалик подрались на улице в Киеве
В Киеве националисты разрисовали ТРЦ Ocean РlazaВ Киеве националисты разрисовали ТРЦ Ocean Рlaza
"Молодые ляшковцы" ворвались в здание "Укравтодора" в Киеве"Молодые ляшковцы" ворвались в здание "Укравтодора" в Киеве
ГПУ отменила запрет строительства Музея Революции достоинства в КиевеГПУ отменила запрет строительства Музея Революции достоинства в Киеве
ГПУ запретила строительство музея Революции достоинства ул. Институтской в КиевеГПУ запретила строительство музея Революции достоинства ул. Институтской в Киеве
В Киеве госпитализирована активистка, которая голодала с требованием создания музея на Почтовой площадиВ Киеве госпитализирована активистка, которая голодала с требованием создания музея на Почтовой площади
Последние новости
Подгружаем последние новости