Верующие УАПЦ вышли на крестный ход в Киеве
УПЦ МП свое шествие проведет в пятницу, УПЦ КП - в субботу.
Около 12:40 в Киеве начался крестный ход верующих Украинской автокефальной православной церкви.
По оценке "Украинских новостей", в нем участвуют около тысячи прихожан.
Маршрут шествия: Андреевский спуск, где находится главный храм УАПЦ, - ул. Десятинная - Михайловская площадь - ул. Трехсвятительская - Владимирская горка. Состоятся молебни возле памятника княгине Ольге и на Владимирской горке.
Крестный ход УАПЦ - первый из трех, которые запланированы на этой неделе. Все они проводятся по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси.
27 июля крестный ход проведет Украинская православная церковь Московского патриархата, а 28 июля - Украинская православная церковь Киевского патриархата.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
24.07.2018 13:13