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Верующие УАПЦ вышли на крестный ход в Киеве УПЦ МП свое шествие проведет в пятницу, УПЦ КП - в субботу. Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Около 12:40 в Киеве начался крестный ход верующих Украинской автокефальной православной церкви. По оценке "Украинских новостей", в нем участвуют около тысячи прихожан. Фото: facebook.com/UA.National.Police Маршрут шествия: Андреевский спуск, где находится главный храм УАПЦ, - ул. Десятинная - Михайловская площадь - ул. Трехсвятительская - Владимирская горка. Состоятся молебни возле памятника княгине Ольге и на Владимирской горке. Крестный ход УАПЦ - первый из трех, которые запланированы на этой неделе. Все они проводятся по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси. 27 июля крестный ход проведет Украинская православная церковь Московского патриархата, а 28 июля - Украинская православная церковь Киевского патриархата.

LB.ua

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