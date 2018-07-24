Мэр Ирпеня подал в отставку

Карплюк собирается баллотироваться в Верховную Раду.

?Мэр Ирпеня подал в отставку
Владимир Карплюк
Фото: Антикор

Мэр Ирпеня Владимир Карплюк, который проходит подозреваемым в двух уголовных производствах, объявил о сложении полномочий с 2 августа.

На сайте Ирпенского горсовета говорится, что он собирается баллотироваться в депутаты Верховной Рады. Этот пост гарантирует ему неприкосновенность от уголовного преследования.

Карплюка в декабре 2017 года обвинили в создании преступной группировки. Ему инкриминируют уголовные преступления, предусмотренные ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.4 ст.28 и ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом, совершенное в составе преступной организации), ч.4 ст.28 и ч.1 ст.205 (фиктивное предпринимательство, совершенное в составе преступной организации), ч.4 ст.28 и ч.3 ст.358 (подделка документов, совершенная в составе преступной организации), ч.4 ст.28 и ч.1 ст.366 (служебный подлог, совершенный в составе преступной организации) Уголовного кодекса.

Кроме того, в августе 2017 года его обвинили в нарушении правил безопасности при строительстве (ч.2 ст.272 Уголовного кодекса), которое привело к гибели человека. Оно касается аварии гусеничного крана в 2011 году, стрела которого упала на рабочих.

Карплюк занимает пост мэра Ирпеня с 2014 года. В конце 2015 года на очередных местных выборах он снова победил, набрав 53,8% голосов.

Ирпень - крупный и активно развивающийся пригород Киева, в котором проживает более 50 тысяч человек.


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