Глава Минфина США предложил участникам G7 создать зону свободной торговли
Глава Минфина США Стивен Мнучин предложил создать зону свободной торговли среди стран-членов «большой семерки».
С таким заявлением он выступил на встрече с коллегами из стран «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе, пишет
«Если Европа верит в свободную торговлю, то мы готовы подписать соглашение о беспошлинных торговых отношениях», — подчеркнул Мнучин.
Вместе с тем он отметил, что для этого должны быть выполнены три условия: отмена пошлин, торговых барьеров и дотаций.
Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр в ответ заявил, что США сначала должны отменить таможенные пошлины на сталь и алюминий, а также отказаться от угрозы ввести сборы на ввоз автомобилей из стран ЕС.
«Мы отказываемся вести переговоры под дулом пистолета», — отметил Ле Мэр.
Австрийский статс-секретарь Минфина Хуберт Фукс, представляющий на встрече Совет ЕС, в свою очередь, поддержал предложение Мнучина, отметив, что «даже министр финансов США выступает за справедливую и свободную торговлю».
«Проблема в том, что США понимают под справедливой и свободной торговлей что-то другое», — продолжил Фукс.
Он заявил, что отмена американских пошлин на сталь и алюминий не должна быть условием для торговых переговоров ЕС и США.
«Предварительные условия никогда не сулят ничего хорошего», — отметил Фукс.
Комиссар ЕС по экономическим вопросам Пьер Московичи заявил, что после переговоров в Буэнос-Айросе разногласия между их участниками не исчезли, но встреча в целом не была напряженной.
В проекте итогового заключения говорится, что торговые споры и другие политические кризисы увеличили риски для роста мировой экономики. В связи с этим требуется готовность к диалогу, а также проведение необходимых реформ.
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Политика
24.07.2018 12:29