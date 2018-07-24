Глава Минфина США предложил участникам G7 создать зону свободной торговли

Глава Минфина США Стивен Мнучин предложил создать зону свободной торговли среди стран-членов «большой семерки».

С таким заявлением он выступил на встрече с коллегами из стран «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе, пишет DW.com .

«Если Европа верит в свободную торговлю, то мы готовы подписать соглашение о беспошлинных торговых отношениях», — подчеркнул Мнучин.

Вместе с тем он отметил, что для этого должны быть выполнены три условия: отмена пошлин, торговых барьеров и дотаций.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр в ответ заявил, что США сначала должны отменить таможенные пошлины на сталь и алюминий, а также отказаться от угрозы ввести сборы на ввоз автомобилей из стран ЕС .

«Мы отказываемся вести переговоры под дулом пистолета», — отметил Ле Мэр.

Австрийский статс-секретарь Минфина Хуберт Фукс, представляющий на встрече Совет ЕС , в свою очередь, поддержал предложение Мнучина, отметив, что «даже министр финансов США выступает за справедливую и свободную торговлю».

«Проблема в том, что США понимают под справедливой и свободной торговлей что-то другое», — продолжил Фукс.

Он заявил, что отмена американских пошлин на сталь и алюминий не должна быть условием для торговых переговоров ЕС и США .

«Предварительные условия никогда не сулят ничего хорошего», — отметил Фукс.

Комиссар ЕС по экономическим вопросам Пьер Московичи заявил, что после переговоров в Буэнос-Айросе разногласия между их участниками не исчезли, но встреча в целом не была напряженной.

В проекте итогового заключения говорится, что торговые споры и другие политические кризисы увеличили риски для роста мировой экономики. В связи с этим требуется готовность к диалогу, а также проведение необходимых реформ.