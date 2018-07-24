У следствия есть фотография подозреваемого в отравлении Скрипалей, - Daily Mail

Полиция Великобритании показала ключевым свидетелям по делу об отравлении нескольких человек нервно-паралитическим агентом «Новичок» фотографию подозреваемого.

Об этом со ссылкой на свой источник 22 июля сообщило издание Daily Mail. Следователи также собирают информацию о некой женщине, которая, возможно, стояла за атакой на бывшего полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. Издание выяснило, что среди опрошенных – знакомые Дон Стерджесс, которая скончалась 8 июля вследствие отравления «Новичком». Стерджесс и ее друга Чарльза Роули госпитализировали 30 июня.

Изначально подозревали, что пара отравилась наркотиками, но дополнительная экспертиза выявила следы нервно-паралитического агента. По информации местной прессы, пара посещала сады королевы Елизаветы в Солсбери, которые находятся недалеко от места, где в марте «Новичком» были отравлены Скрипаль и его дочь. Скрипали и Роули выписаны из больницы. Британское следствие выяснило, что во время покушения использовался нервно-паралитический агент, разработанный в РоSSии. 19 июля Press Association сообщила, что в покушении участвовало несколько россиян. Отмечалось, что полиция идентифицировала подозреваемых с помощью системы видеонаблюдения. Британские власти опровергли сообщения об идентификации вероятных участников нападения.

Источник: Гордон


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