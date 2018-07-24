Одна из основательниц движения Femen покончила с собой в Париже

Информацию о смерти Оксаны Шачко подтвердила ее коллега Александра Шевченко.

Одна из основательниц движения FEMEN покончила с собой в Париже
Фото: facebook/femenmovement

Бывшая активистка FEMEN Оксана Шачко покончила с собой в Париже, где жила последнее время. Об этом сообщает "Би-Би-Си Украина" со ссылкой на основательницу движения Александру Шевченко.

Сначала новость сообщил Telegram-канал Paris Burns. Впоследствии информацию прокомментировала другая экс-участница движения Инна Шевченко.

По словам Александры Шевченко, тело ШАчко нашли в понедельник, 23 июля, в ее квартире в Париже. Точная дата смерти неизвестна, девушку видели живой вечером в пятницу.

Шевченко также рассказала, что Шачко оставила предсмертную записку на английском языке с надписью "Вы все - фейк".

Оксана Шачко вместе с Александрой Шевченко и Анной Гуцол основала движение FEMEN в апреле 2008 года. Движение известно полуобнаженными акциями против дискриминации и сексуальной эксплуатации женщин в Украине, а затем и в мире.После нескольких нападений на участниц движения в 2013 году, девушки уехали во Францию. Шачко получила политическое убежище и с тех пор жила в Париже.


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