В Луцке мужчина получил 6 лет тюрьмы за антиконституционные посты во "Вконтакте"
Обвиняемый скрывается от органов следствия и суда.
Луцкий городской районный суд Волынской области приговорил к шести годам лишения свободы жителя Луцка, который на протяжении 2014 года публиковал антиконституционные посты в социальной сети "ВКонтакте".
Как сообщает портал судебной власти, обвиняемый в своей постах публично призывал к изменению границ территории и государственной границы Украины, свержению конституционного строя, захвату государственной власти насильственным путем и началу военного конфликта.
"Будучи осведомленным о начатом уголовном производстве, обвиняемый скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
Ранее в июле полиция задержала в центре Ровно пенсионера с портретом Николая II, ожидавшего роSSийские танки.
Служба безопасности Украины заявляла, что в течение 2017 года за призывы к свержению конституционного строя и государственной власти Украины открыты 43 уголовных производства.
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