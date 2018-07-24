В Луцке мужчина получил 6 лет тюрьмы за антиконституционные посты во "Вконтакте"

Обвиняемый скрывается от органов следствия и суда.

Луцкий городской районный суд Волынской области приговорил к шести годам лишения свободы жителя Луцка, который на протяжении 2014 года публиковал антиконституционные посты в социальной сети "ВКонтакте".

Как сообщает портал судебной власти, обвиняемый в своей постах публично призывал к изменению границ территории и государственной границы Украины, свержению конституционного строя, захвату государственной власти насильственным путем и началу военного конфликта.

"Будучи осведомленным о начатом уголовном производстве, обвиняемый скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Ранее в июле полиция задержала в центре Ровно пенсионера с портретом Николая II, ожидавшего роSSийские танки.

Служба безопасности Украины заявляла, что в течение 2017 года за призывы к свержению конституционного строя и государственной власти Украины открыты 43 уголовных производства.