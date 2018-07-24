Каплан: Я ничего не говорила о предсмертном состоянии Олега

Сестра украинского политзаключенного опровергла информацию британского издания.

Сестра украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова, который осужден в РоSSии по обвинению в терроризме и отбывает наказание в колонии, опровергла информацию о предсмертном состоянии брата. Об этом Наталья Каплан написала на своей странице в Фейсбуке.

"Не говорила я ничего про предсмертный стан Олега. Либо опять что-то не так поняли, либо для красного словца зафигачили. Паникеры, спите уже, похорон не будет, не дождетесь", - написала она.

Накануне заявление Каплан о предсмертном состоянии Сенцова опубликовала британская газета Independent.

Напомним, на прошлой неделе адвокат Дмитрий Динзе смог встретиться с Сенцовым впервые за два месяца. Он сообщил, что режиссер просит не распространять слухи о его принудительном кормлении или якобы смерти.

Адвокат встречался с Сенцовым 19 июля. Они виделись тет-а-тет без представителей колонии. По словам Динзе, прекращать голодовку Сенцов не собирается, и готов "идти до победного конца".