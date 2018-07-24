Каплан: Я ничего не говорила о предсмертном состоянии Олега

Сестра украинского политзаключенного опровергла информацию британского издания.

Каплан: Я ничего не говорила о предсмертном состоянии Олега
Фото: Twitter/Радио Свобода

Сестра украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова, который осужден в РоSSии по обвинению в терроризме и отбывает наказание в колонии, опровергла информацию о предсмертном состоянии брата. Об этом Наталья Каплан написала на своей странице в Фейсбуке.

"Не говорила я ничего про предсмертный стан Олега. Либо опять что-то не так поняли, либо для красного словца зафигачили. Паникеры, спите уже, похорон не будет, не дождетесь", - написала она.

Накануне заявление Каплан о предсмертном состоянии Сенцова опубликовала британская газета Independent.

Напомним, на прошлой неделе адвокат Дмитрий Динзе смог встретиться с Сенцовым впервые за два месяца. Он сообщил, что режиссер просит не распространять слухи о его принудительном кормлении или якобы смерти.

Адвокат встречался с Сенцовым 19 июля. Они виделись тет-а-тет без представителей колонии. По словам Динзе, прекращать голодовку Сенцов не собирается, и готов "идти до победного конца".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Черногория ответила Трампу на заявления о Третьей мировойЧерногория ответила Трампу на заявления о Третьей мировой
Сотрудница Одесской музыкальной академии задержана при получении $5 тыс. взяткиСотрудница Одесской музыкальной академии задержана при получении $5 тыс. взятки
Члена "казачества "ДНР" задержали на КПВВ "Марьинка" при попытке подкупа пограничниковЧлена "казачества "ДНР" задержали на КПВВ "Марьинка" при попытке подкупа пограничников
Вице-мэр Каменки-Днепровской попался на взяткеВице-мэр Каменки-Днепровской попался на взятке
Украину грубо вытесняют из Азовского моряУкраину грубо вытесняют из Азовского моря
Блок рекламы


Похожие новости
Сестра Сенцова заявила, что он находится "в предсмертном состоянии"Сестра Сенцова заявила, что он находится "в предсмертном состоянии"
Украина ничего не сделала для урегулирования языкового конфликта, - СийяртоУкраина ничего не сделала для урегулирования языкового конфликта, - Сийярто
Врачи рассказали о состоянии военных, пострадавших от взрыва миномета на Ровенском полигонеВрачи рассказали о состоянии военных, пострадавших от взрыва миномета на Ровенском полигоне
В Минобороны сообщили о состоянии раненых на Ровенском полигоне военнослужащихВ Минобороны сообщили о состоянии раненых на Ровенском полигоне военнослужащих
Генсек Совета Европы попросил Путина помиловать Олега СенцоваГенсек Совета Европы попросил Путина помиловать Олега Сенцова
Горбатюк заявил, что Луценко не имеет ничего общего с закономГорбатюк заявил, что Луценко не имеет ничего общего с законом
Трамп на саммите G7 бросил в сторону Меркель конфеты со словами "И не говори, что я никогда тебе ничего не даю"Трамп на саммите G7 бросил в сторону Меркель конфеты со словами "И не говори, что я никогда тебе ничего не даю"
Политзаключенный Балух находится в критическом состоянии, - МИДПолитзаключенный Балух находится в критическом состоянии, - МИД
Украинский режиссер голодает третий день в поддержку Олега СенцоваУкраинский режиссер голодает третий день в поддержку Олега Сенцова
В Москве на пикете в поддержку Олега Сенцова задержали роSSийского режиссераВ Москве на пикете в поддержку Олега Сенцова задержали роSSийского режиссера
Последние новости
Подгружаем последние новости