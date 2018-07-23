ГПУ просит суд разрешить заочное расследование в отношении сообщников Ефремова

Речь идет об экс-нардепе Сергее Гороховом и пяти луганских экс-чиновниках.

ГПУ просит суд разрешить заочное расследование в отношении сообщников Ефремова
Фото: Макс Левин

Генеральная прокуратура Украины подала в суд ходатайство о проведении специального предварительного расследования в отношении пяти бывших должностных лиц Луганской области, которые могли совершать преступления совместно с бывшим главой фракции Партии регионов в Верховной Раде Александром Ефремовым.

Пресс-служба ГПУ сообщает, что речь идет о народном депутате Украины VII созыва Сергее Гороховом и бывших главе Луганского областного совета Валерии Голенко, его первом заместителе Евгении Харине, мэре Луганска Сергее Кравченко и его первом заместителе Манолисе Пилавовом. Все они сейчас пребывают в розыске.

"ГПУ 20.07.2018 в Печерский районный суд г. Киева подала ходатайство о проведении специального досудебного расследования в отношении указанных лиц, подозреваемых в совершении в первой половине 2014 году на территории Луганской области ряда тяжких и особо тяжких уголовных преступлений совместно с председателем депутатской фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины VII созыва А. Ефремовым", - говорится в сообщении.

В ГПУ отмечают, что уголовное производство в отношении Ефремова рассматривается в Старобельском районном суде Луганской области.

Также сообщается, что судья принял разрешение на задержание подозреваемых экс-чиновников "с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей".

Напомним, Старобельский суд начал рассматривать дело против Ефремова 16 января 2017 года. 4 января 2017 года Генпрокуратура передала в суд обвинение Ефремова в сепаратизме, госизмене, организации захвата Луганской ОГА, пособничестве захвату управления СБУ и созданию террористической организации "ЛНР".

Арест экс-депутата Рады Ефремова продлен до 14 августа.


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