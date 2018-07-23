Сестра Сенцова заявила, что он находится "в предсмертном состоянии"
Политзаключенный режиссер голодает с 14 мая.
Украинский режиссер и политзаключенный в РФ Олег Сенцов, объявивший голодовку более двух месяцев назад, находится на грани жизни и смерти.
Об этом британскому изданию Independent заявила двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан.
"Мы не знаем, сколько еще он протянет, но нам сказали, что он уже в предсмертном состоянии. Просто чудо, что голодовка длится так долго", - цитирует издание Каплан.
Две недели назад Каплан посещала брата в тюрьме. По ее словам, он потерял более 15 кг с начала голодовки.
Примерно неделю назад Сенцов был переведен в отделение интенсивной терапии после сердечного приступа. Никто не знает точно, когда это произошло, поскольку Сенцов находится в информационной изоляции.
По словам Каплан, Олег согласился принять две-три ложки питательной смеси, чтобы поддержать сердце, однако "после 68 дней голода ему нужно гораздо больше".
Заключенный в РоSSии на 20 лет украинский кинорежиссер Олег Сенцов в колонии за Полярным кругом с 14 мая начал голодовку с требованием освобождения всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных.
После встречи с Сенцовым его адвокат Дмитрий Динзе рассказал, что политзаключенный режиссер просит не распространять слухи о его принудительном кормлении или якобы смерти.
Адвокат встречался с Сенцовым 19 июля. Они виделись тет-а-тет без представителей колонии.
По словам Динзе, прекращать голодовку Сенцов не собирается, и готов "идти до победного конца".
В то же время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова после телефонного разговора с адвокатом политзаключенного заявила, что Сенцов практически не ориентируется в датах, у него ослабела сердечная мышца.
Всего в РоSSии и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных.
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Политика
23.07.2018 18:39