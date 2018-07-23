Латвия просит международной помощи в тушении лесного пожара

Возгорание началось на торфяниках шесть дней назад и перекинулось на лес.

Латвия просит международной помощи в тушении лесного пожара
Фото: delfi.lv

Латвия приняла решение попросить международную помощь в тушении торфяного пожара в Талсинском краю, который продолжается почти неделю. Об этом сообщает портал Delfi.

Министр земледелия Латвии Янис Дуклавс и глава МВД Рихард Козловскис заявили, что помощь будет востребована сразу у 28 стран Евросоюза. Главный упор в просьбе о помощи будет сделан на оказание помощи с воздуха.

По данным программы ЕС Copernicus, к вечеру четверга в Валдгалской волости выгорело более 700 га. Латвийские должностные лица сообщили о 400 га выгоревшей площади.

Для ограничения пожара сооружаются плотины, роют канавы. Локализацией пожара занимаются сотрудники пожарной службы, местные власти и крестьяне, у которых есть тракторы. В тушении пожара задействованы два вертолета НВС Ми-17 и вертолет литовской армии.

Пожар на торфяниках началась 17 июля и затем распространилась на леса. Полиция не считает, что пожар возник в результате поджога, рассматриваются естественные причины возгорания.

Напомним, в июне украинские пожарные в течение нескольких суток тушили лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения.


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