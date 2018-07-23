Балуха вывезли из Симферополя в Раздольное для ознакомления с материалами дела

Украинский политзаключенный и его адвокаты готовятся оспаривать решение подконтрольного оккупантам суда.

Балуха вывезли из Симферополя в Раздольное для ознакомления с материалами дела
Владимир Балух
Фото: Антон Наумлюк

Крымского политзаключенного Владимира Балуха, который голодает 127 дней, вывезли из симферопольского СИЗО в поселок Раздольное для ознакомления с материалами уголовного дела. Об этом сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передают "Крым.Реалии".

"Балуха вывезли для ознакомления с материалами дела где-то четыре дня назад. Он находится в изоляторе временного содержания в Раздольном. У него есть такое право и ему дали возможность им воспользоваться. Там ему следователь приносит материалы дела, он их там читает. Сегодня (23 июля, - ред.) он, возможно, вернется", - сказал Чийгоз.

В симферопольском СИЗО Балуха продолжают держать в общей камере, несмотря на состояние его здоровья, и прекращать голодовку он все так же не намерен.

Ранее Чийгоз заявил, что администрация СИЗО в Симферополе игнорирует тяжелое состояние политзаключенного Балуха.

Напомним, 5 июля подконтрольный оккупационной власти Раздольненский районный суд Крыма признал украинского политзаключенного Владимира Балуха виновным в якобы избиении начальника изолятора временного содержания и приговорил его к 5 годам лишения свободы и штрафу 10 000 рублей. Суд также отказал украинцу в условно-досрочном освобождении.

Адвокаты крымского политзаключенного Владимира Балуха будут оспаривать очередной приговор.

Владимир Балух объявил голодовку 19 марта в знак протеста против сфабрикованного к нему дела.

Администрация СИЗО в аннексирована Симферополе не документирует ход голодовки незаконно осужденного оккупационными властями украинского активиста Владимира Балуха.


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