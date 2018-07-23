Посол Италии подтвердил поддержку его страной территориальной целостности Украины
МИД Украины вызвал посла после заявлений министра внутренних дел Италии о "роSSийском Крыме".
Посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа подтвердил поддержку его страной суверенитета и территориальной целостности Украины на всех международных площадках.
Об этом он заявил во время встречи с заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Еленой Зеркаль, сообщает пресс-служба МИД.
Отмечается, что на эту встречу дипломат был приглашен для разъяснений в связи с недопустимыми высказываниями министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини в отношении Украины.
"Позиция Италии относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины четкая и последовательная, о чем Италией официально заявлено на всех международных площадках, включая недавние мероприятия, состоявшиеся в рамках ЕС, НАТО и Семерки", - отметил посол.
Со своей стороны в МИД подчеркнули, что Украина надеется, что Италия и в дальнейшем будет способствовать сохранению единой позиции ЕС относительно поддержки Украины в борьбе с роSSийской агрессией.
Напомним, в интервью The Washington Post глава МВД Италии назвал аннексию Крыма законной, а Революцию Достоинства фальшивой. Ранее британская Financial Times назвала новое правительство Италии пророSSийским и антиевропейским, а также - "новыми варварами у ворот Рима".
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