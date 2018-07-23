Посол Италии подтвердил поддержку его страной территориальной целостности Украины

МИД Украины вызвал посла после заявлений министра внутренних дел Италии о "роSSийском Крыме".

Посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа подтвердил поддержку его страной суверенитета и территориальной целостности Украины на всех международных площадках.

Об этом он заявил во время встречи с заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Еленой Зеркаль, сообщает пресс-служба МИД .

Отмечается, что на эту встречу дипломат был приглашен для разъяснений в связи с недопустимыми высказываниями министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини в отношении Украины.

"Позиция Италии относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины четкая и последовательная, о чем Италией официально заявлено на всех международных площадках, включая недавние мероприятия, состоявшиеся в рамках ЕС , НАТО и Семерки", - отметил посол.

Со своей стороны в МИД подчеркнули, что Украина надеется, что Италия и в дальнейшем будет способствовать сохранению единой позиции ЕС относительно поддержки Украины в борьбе с роSSийской агрессией.