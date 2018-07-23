Госбюро расследований объявило конкурс на 44 руководящие должности

Прием документов продлится с 23 июля по 31 августа.

Государственное бюро расследований объявило конкурс на более чем 40 руководящих должностей, среди которых руководители следственных отделов и заместители руководителей управлений.

Пресс-служба ГБР сообщает, что прием документов продлится с 23 июля по 31 августа 2018 года включительно. Ранее, 16 июля, директор ГБР Роман Труба передал внешний комиссии квалификационные требования на 44 должности.

"Мы рассчитывали, что сами проведем конкурс на эти должности, но Верховная Рада так и не приняла изменения в закон, которые бы позволили нам это сделать. Ждать сентября, пока парламент вновь вернется к работе и к рассмотрению законопроекта, мы не можем", - пояснил Труба.

18 июля были названы победители конкурса на руководящие должности в ГБР. За день до того, как комиссия должна была определиться с победителями на руководящие должности в ГБР, депутат Сергей Лещенко опубликовал в фейсбуке список будущих победителей. Он написал, что должности ГБР между собой "раздерибанили" министр внутренних дел Арсен Аваков, депутат Сергей Кивалов, первый заместитель СБУ Павел Демчина и бизнесмен, "серый кардинал" партии "Свобода" Игорь Кривецький ("Пупс").

Однако председатель комиссии Роман Майданик на вопрос корреспондента LB.ua сказал, что ни о каких списка не слышал.

Напомним, закон о Государственном бюро расследований был принят Верховной Радой 12 ноября 2015 года и был частью так называемого пакета безвизовых законов. Президент Петр Порошенко подписал его в январе 2016 года, 1 марта того же года закон вступил в силу.

В ноябре 2017 года конкурсная комиссия избрала директором ГБР Романа Трубу, после чего он был назначен на должность президентом.